Cristina Pedroche revela quin acord matrimonial té amb David Muñoz

Cristina Pedroche i David Muñoz formen una de les parelles més consolidades en el star-system espanyol. La col·laboradora de Zapeando dona detalls sobre la seva privada de tant en tant, sobretot en el seu perfil d’Instagram. Ara ho ha fet en el plató de La Sexta quan reflexionaven sobre els acords prematrimonials que fan alguns famosos. En el seu cas, en tenen algun?

En un primer moment, es mostrava totalment en contra: “Posar una clàusula en un matrimoni em sembla el pitjor. Una parella ha de fluir perquè l’amor és fluïdesa. Tu no pots exigir es a ningú perquè llavors acabes volent fer tot el contrari”. Tot venia per la notícia que s’ha viralitzat aquestes últimes hores, segons la qual Jennifer López i Ben Affleck haurien signat un contracte que els força a mantenir relacions sexuals quatre vegades per setmana.

Cristina Pedroche ha posat el crit en el cel: “A mi, per exemple, em dius que hem de tenir relacions sexuals 20 vegades, no em vindrà de gust fer-ho ni tan sols una. Quan obligues algú a fer alguna cosa, doncs fas que es quedi sense ganes de fer-ho”.

La parella reconeix que tenen un acord matrimonial | Instagram

Cristina Pedroche i David Muñoz tenen un acord matrimonial

El cuiner i la presentadora estan casats des de fa temps, una relació estable que es manté gràcies a l’admiració i estima mútua. No ha estat fins ara que Cristina Pedroche ha revelat que sí que tenen un petit acord: “A la setmana m’ha de fer el sopar com a mínim una o dues vegades, aquesta sí que és una clàusula en la nostra relació“.

Els seus companys començaven a riure, tot destacant que esperaven que el seu acord fos una mica més picant: “Pel que fa a l’altre tema al que us referiu, no ens fa falta que ens posem d’acord. Només us diré que el pacte que tinc amb David és perquè quan arriba a casa després de treballar, cuinar no és el que més li ve de gust“.

La parella viatja fins a Nova York

Cristina Pedroche i David Muñoz han viatjat fins a Nova York i s’hi han estat uns dies, una escapada que arriba poc després dels viatges a Londres que fan recurrentment. La parella intenta traslladar-se a diverses ciutats en unes rutes gastronòmiques que aprofiten per tastar nous aliments. És habitual veure’ls a l’altra punta del món, en el que aprofiten per conèixer noves cultures i plats diferents que ajuden el xef a incorporar noves receptes en els seus restaurants.

Cristina Pedroche i David Muñoz, de viatge a Nova York | Instagram

La parella té una gran legió de seguidors, els que estan atents a tots els moviments de Cristina Pedroche i David Muñoz. Els seus perfils d’Instagram van plens de fotografies íntimes, missatges romàntics i dedicatòries molt maques.

Dani Mateo revela per què no va convidar-los a la seva boda

Els col·laboradors de Zapeando estaven parlant dels seus matrimonis quan el presentador, el Dani Mateo, treia un tema a coalició: quan es casarà el Miki Nadal? El tertulià deixava clar que no té data, però que tampoc no convidaria el seu company: “Tu no em vas convidar a la teva boda, Dani. Traiem aquest tema a la llum. Per què no ens vas convidar a la boda?“, deia tot fent referència a ell i a Cristina Pedroche, que tampoc no va rebre invitació.

El català reconeixia, després d’un temps, el motiu: “Em va fer molta vergonya perquè jo… ho explicaré, vinga. Jo vaig arribar tard a Sé lo que hicisteis i ja hi havia un grup molt format en l’equip artístic. Jo estava gairebé més en guió que en equip artístic i només hi venia algunes vegades. El Miki va insistir molt en què jo no em sentia part del grup i vaig pensar que us posaria en un compromís si us obligava a venir lluny, que no us vindria de gust. El problema és que després us ho vau prendre molt malament”.