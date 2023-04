Lorena Castell abandona ‘Zapeando’ por sorpresa

Lorena Castell deja Zapeando después de nuevo años, una noticia que caerá como un cubo de agua fría en los fans del programa de La Sexta. Ella misma lo ha anunciado en un post de Instagram que se ha llenado rápidamente de likes y comentarios de tristeza. La presentadora barcelonesa se ha sincerado sobre esta etapa que ahora quiere dejar atrás: «Qué difícil que es, a veces, explicar lo que tiene uno en la cabeza. Hoy acaba mi etapa después de nueve años de risas a la hora de comida. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos. Gracias a Globo Media por la confianza y a Atresmedia por todos estos años maravillosos. Gracias a todos los compañeros con quienes he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional. Todavía quedan muchas aventuras para vivir. El show tiene que continuar«.

Pocos se esperaban que una de las caras más veteranas del programa dejara su lugar después de tanto de tiempo. No había dejado caer que quería abandonar el barco, así que los fans se han quedado extrañados con este adiós tan repentino. No ha especificado qué hará a partir de ahora, simplemente ha dejado caer que tiene otros proyectos pensados.

¿Que hará a partir de ahora Lorena Castell?

En estos últimos años ha compaginado el trabajo en el programa de humor de La Sexta con colaboraciones en realities y otros tipos de programas, una faceta que podría recuperar. También es posible que haya fichado por algún programa de la competencia, una incógnita que de momento no se ha revelado.

Lorena Castell se va de Zapeando | Instagram

Lorena Castell deja libre una silla que ahora el programa puede decidir si dejar vacía u ocupar con algún sustituto nuevo. Los fans del espacio tienen mucho aprecio a los colaboradores habituales, pero seguro que también recibirían con los brazos abiertos a alguien otro. De momento se abren las apuestas para ver qué pasa con un agujero que Lorena Castell abandona con cierta tristeza y también ilusión para probar algo nuevo.