Comunicat bomba de Risto per defensar la seva relació amb Laura Escanes

Risto Mejide i Laura Escanes asseguren que han acabat de bones després de la separació. Part de la premsa rosa es fixa en tots els seus gestos i els analitza fins a l’extenuació, fins que aconsegueixen trobar alguna indirecta oculta. L’últim que s’ha destacat és el post que ha compartit el publicista en el seu perfil d’Instagram, on deixa clar que torna a estar enamorat. S’ha dit que en aquest missatge podria haver-hi ocult una clatellada cap a l’ex, però ell ho ha negat taxativament en un comunicat que demostra que està molt enfadat.

“A veure, premsa sensacionalista i premsa presumptament seriosa. No, proclamar el tu amor no és una clatellada cap a una ex. Mai no m’ha irritat que la meva ex fos feliç, més aviat el contrari. I ningú no envia indirectes quan simplement comparteix la seva felicitat. Deixeu que la vida flueixi i, sobretot, que cadascú sigui feliç amb qui vulgui o amb qui pugui. Deixeu-nos en pau i prou d’intentar enfrontar-nos. Som éssers humans que mereixem refer les nostres vides sense que ens estigueu contínuament comparant o recordant amb qui vam estar. I, sobretot, respecteu que hi ha fills menors al mig que no mereixen aquest nivell digne de barriada. Gràcies”, ha esclatat en aquesta petició pública.

Risto, molt enfadat amb la premsa per voler enfrontar-lo a la Laura | Instagram

Laura Escanes, indignada amb l’obsessió d’alguns mitjans per intentar enfrontar-la amb Risto

Laura Escanes, per la seva banda, també ha lamentat públicament que els intentin enfrontar perquè mai no han tingut una paraula negativa cap a l’altre: “Podeu parar de relacionar cada cosa que dic amb pulles o clatellades? A veure si no podré parlar de res perquè tot s’ha de relacionar amb voler fer veure que hi ha mal rotllo. És esgotador. Que ens voleu calladetes perquè així estem més guapes? En fi”, va publicar quan van dir-li que havia enviat un dard enverinat cap a Risto quan va dir en una entrevista que ara està tenint el millor sexe de la seva vida gràcies a Álvaro de Luna.

¿Podéis parar de relacionar cada cosa que digo con pullitas o zascas? A ver si no voy a poder hablar de nada porque TODO se tiene que relacionar con querer hacer ver que hay mal rollo… es agotador… ¿qué nos queréis calladitas que estamos más guapas, no? En fin — Laura Escanes (@LauraEscanes) May 3, 2023

Ells han dit des del principi que volen tenir bona relació pel bé de la filla que tenen en comú, la petita Roma, que estarà millor si els pares no es diuen de tot sempre que poden.