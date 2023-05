Risto Mejide: “És penós condemnar un amor per la diferència d’edat”

Risto Mejide continua promocionant el llibre que ha escrit sobre Johann Sebastian Bach i la diferència d’edat que tenia amb la seva dona. El publicista ha rebut per totes bandes per les dues dècades que el diferenciava de Laura Escanes, pràcticament les mateixes que el separen amb la nòvia actual. Considera que cadascú pot fer el que vulgui i que no haurien de criticar-se aquest tipus de parelles, les que assegura que són moltes més del que la gent creu. Ha insistit en aquesta idea en una entrevista a La Vanguardia que ha volgut promocionar en el seu perfil d’Instagram.

En aquest llibre, Risto volia novel·lar l’amor del compositor cap a la segona dona, una soprano. De la relació va agradar-li “l’immens amor que es professaven contra tot, contra els fills i la societat entera que els criticava per la seva diferència d’edat”. Un tipus d’amor que s’assembla molt al que ell aspira: “Va ser l’amor amb el qual jo somio tenir, un amor que va prolongar-se fins al dia de la seva mort“.

“Per tenir 21 anys més que la meva segona dona vaig rebre comentaris espantosos i això m’entristeix, no tant per mi com pel que han de patir tantíssimes persones a pobles d’Espanya. Dels 24 milions de persones en parella a Espanya, un 8% d’elles guarda amb la seva parella deu o més anys de diferència. Parlem de dos milions de persones a Espanya. Per què han de suportar diàriament insídies infamants?”, lamenta Risto.

Risto Mejide defensa les parelles amb diferència d’edat | Instagram

El pitjor de tot és que està convençut que serà molt difícil que la societat deixi de criticar aquest tipus d’unions: “Tan normalitzats estan aquests comentaris que ni tan sols existeix una paraula que descrigui els seus autors. Condemnar l’amor entre dues persones només per les voltes al sol que han fet cadascun d’ells és penós, no?”.

Risto Mejide, de cap de setmana romàntic amb la nova parella a Roma

El publicista manté una relació amb una farmacèutica valenciana que prefereix mantenir-se allunyada del focus de la premsa. Això no impedeix que ell en parli meravelles públicament, com acaba de fer després d’un cap de setmana romàntic a Roma: “Vaig prometre’t que tornaria a tu enamorat i així ha estat. Soc un home de paraula i tu una ciutat de somni. Gràcies per mostrar-te tan eterna com la primera vegada. Arrivederci, Roma”.

Risto Mejide diu que torna a estar enamorat | Instagram

Un presentador que no oculta els seus sentiments i que confia, de debò, que algun dia deixin d’insultar-lo per enamorar-se de noies més joves que ell.