La parella de Risto denuncia els insults que rep: “Pallassa i chihuahua”

Risto Mejide i Natalia han fet oficial la seva relació. El presentador ha refet la seva vida amb una farmacèutica de València, qui s’ha col·locat sense voler en la diana mediàtica perquè ara tothom vol saber coses d’ella. Ràpidament, va filtrar-se a la premsa quin era el perfil d’Instagram que té per publicar fotos del seu gos, una finestra que alguns han aprofitat per posar-se en contacte amb ella. Com era d’esperar, molts han volgut criticar-la per haver-se enamorat del presentador quan té 22 anys més que ella.

Així és la nova parella de Risto Mejide | Instagram

La parella de Risto està rebent missatges molt cruels per la seva relació amb el Risto

Les parelles amb molta diferència d’edat no tenen molts adeptes, el que es demostra en les captures de pantalla que ha compartit la noia. I és que, molt enfadada, ha volgut denunciar que hi hagi gent que li digui coses així quan realment no la coneixen. “Per què la gent té una vida tan trista que ha d’opinar dels altres?“, ha escrit la Natalia.

Entre alguns dels missatges que hauria rebut, n’ha destacat dos que s’han passat tres pobles: “El que no sé és què fas amb un vell com Risto, però bé… Estàs quedant fatal. Se’t nota que vas pels diners encara que vagis de tapada. Tothom ho sap” o “Què ridícula que ets. Sembles un chihuaha choni. Dius que vols privacitat, l’única cosa que fas és tot el contrari. Pallassa, sempre seràs l’altra“.

La nòvia del presentador es defensa | Instagram

La xicota de Risto denuncia els missatges que rep | Instagram

Després de denunciar el que estava passant, hi ha hagut una altra usuària que se n’ha rigut encara més: “Això passa quan t’emboliques amb un personatge famós i 30 anys més gran que tu que té un patró molt marcat en les seves parelles. Enhorabona, ets el seu tipus. Limitadeta“.

Risto i la parella reben comentaris negatius sobre la seva relació | Instagram

Risto Mejide no s’ha pronunciat al respecte encara, però és probable que ho acabi fent per defensar-la. De fet, fa pocs dies compartia un escrit en el qual la defensava després de llegir autèntiques barbaritats després de la presentació en societat.