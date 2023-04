Risto Mejide i Natalia, de la mà en la seva primera aparició oficial

Risto Mejide i Natalia Almarcha ja no s’amaguen. El presentador ha refet la seva vida sentimental i n’està orgullós, una nova relació que ha arribat uns mesos després del divorci de Laura Escanes. La farmacèutica valenciana està passant uns dies a Barcelona amb el presentador, que ha presumit de nòvia en el Torneig Conde de Godó. Han arribat junts i de la mà en la qual suposa la seva primera aparició pública com a parella. Les paraules de Risto davant dels periodistes congregats? “Soc molt feliç“, ha dit a la revista ¡Hola!.

Ell mateix ha insistit diverses vegades que la noia vol mantenir el seu anonimat, dins del que sigui possible, però no hi contribueix gaire que acudi amb ella en un esdeveniment públic amb tanta premsa com aquest. Van ser molts els testimonis que els van veure gaudir d’una tarda de sol i tenis, una noia apassionada del surf que sembla que també tindria interès en aquest esport. A les grades van mostrar-se tendres i còmplices, el que demostra que la seva és una relació que cada vegada està més i més consolidada.

“Jo estic molt content amb Natàlia. El balanç de la nostra relació és molt positiu i aquests últims mesos han estat meravellosos”, ha dit en unes declaracions que criden l’atenció perquè donen ales a pensar que vol que aquesta sigui una aventura que duri molt de temps.

Risto Mejide apareix de la mà de la nova nòvia | Instagram

Laura Escanes, mentrestant, cada cop més il·lusionada amb Álvaro de Luna

Laura Escanes, per la seva banda, també gaudeix d’un bon moment amorós. Ella va ser la primera en trobar parella després de la separació, el que ha fet gràcies al cantant Álvaro de Luna. El noi està triomfant a la música cada vegada més i la influencer se’n mostra orgullosa a través de les seves xarxes socials. Ha estat allà on hem pogut saber que la filla de Laura Escanes ja coneix a la nova parella de la mare, ja que va publicar una fotografia en un dels concerts de l’Álvaro amb la nena: “Ja és la seva fan número 1”.

Laura Escanes, amb la filla en el concert d’Álvaro de Luna | Instagram

Els reporters han preguntat a Risto Mejide què opina al respecte. Li sembla bé que l’ex ja hagi presentat la nena al xicot nou? Diu que sí, que no té cap mena de problema amb què hagi fet aquest pas i torna a insistir en el fet que té molt bona relació amb la Laura: “Em sembla fantàstic, tinc molt bona relació amb ella per descomptat. De quina altra manera havia de ser?”. Tots dos es mostren contents amb les seves respectives vides, les que continuen lligades perquè comparteixen una filla. Per a la nena és millor que es portin bé, raó per la qual intenten mantenir les formes i l’estima en certa manera.