Laura Escanes fa una confessió picant i tothom pensa en Risto Mejide

Laura Escanes i Álvaro de Luna ja no es tallen. La influencer està enamoradíssima del cantant de Juramento eterno de sal i així ho fa saber a través de les seves xarxes socials i les entrevistes que li fan. En les últimes declaracions que ha concedit, de fet, l’ha alabat també com a amant. I és que el tiktoker Nyxellapp li ha demanat que confessés una cosa que no sap la seva mare. La resposta no se l’esperava: “No sap que estic tenint el millor sexe de la meva vida“. Pam i clatellada directa cap a Risto Mejide.

“Està guai, no? I la meva mare continuarà sense saber-ho perquè ningú no li enviarà aquest vídeo, d’acord? Gràcies! Em fa vergonya que ho sàpiga, tampoc no fa falta. I si ho sap, tampoc no em dirà res”, afegia la barcelonina. Com era d’esperar, molts han cregut que amb la resposta sobre el sexe estava enviant un retret al seu ex, al publicista, amb qui no hauria gaudit tant al llit com està fent ara.

Després era el torn de l’Álvaro, qui havia de dir amb quina persona aniria de festa una nit si pogués escollir qualsevol personatge de qualsevol època. Ell ha volgut ser cuqui i ha assegurat que sempre escolliria la Laura Escanes: “És divertidíssima, de debò, i no t’ho dic perquè la tingui aquí davant. A més a més, no podem sortir de festa junts tant com m’agradaria”. Davant d’això, ella s’apropava a fer-li un gran petó i a dir-li que l’estima. Això sí, ella no el seleccionaria a ell com a acompanyant: “Jo hi aniria amb Rihanna perquè és la deessa en majúscules”.

Laura Escanes i Álvaro de Luna, molt enamorats | Instagram

La parella es dedica bones paraules en públic | Instagram

Laura Escanes defensa el vincle entre Álvaro de Luna i la petita Roma

Aquest cap de setmana també va parlar-se de la presumpta mala relació entre la Laura i el Risto. Tots dos sempre ho han negat, fins al punt que la influencer s’ha vist forçada a publicar un petit comunicat en què negava haver provocat el pare de la seva filla. La polèmica començava quan compartia una fotografia de l’Álvaro abraçat a la filla que té amb el Risto, la petita Roma.

Ella ha defensat que tinguin bona relació: “Fa uns anys, quan vaig conèixer el fill de Risto, en Julio, ell va començar a formar part de la meva vida i jo de la seva. I ara quan Roma ha conegut l’Álvaro, doncs ells també han creat un vincle. No tothom pot entendre què hi ha darrere d’aquests vincles, però jo ho he viscut des de les dues parts. Jo he viscut què és estimar algú que no és fill teu i voler donar-li sempre el millor, estar sempre per a ell i cuidar-lo de la millor manera possible. Jo el continuo estimant infinit i ens tindrem per a tota la vida. Vam crear un vincle especial entre nosaltres i això no es trenca així com així”.