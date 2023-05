Laura Escanes hace una confesión picante y todo el mundo piensa en Risto Mejide

Laura Escanes y Álvaro de Luna ya no se cortan. La influencer está enamoradísima del cantante de Juramento eterno de sal y así lo hace saber a través de sus redes sociales y las entrevistas que le hacen. En las últimas declaraciones que ha concedido, de hecho, lo ha alabado también como amante. Y es que el tiktoker Nyxellapp le ha pedido que confesara una cosa que no sabe su madre. La respuesta no se lo esperaba: «No sabe que estoy teniendo el mejor sexo de mi vida«. Pam y zasca directo hacia Risto Mejide.

«Está guai, ¿no? Y mi madre continuará sin saberlo porque nadie le enviará este video, ¿de acuerdo? ¡Gracias! Me da vergüenza que lo sepa, tampoco hace falta. Y si lo sabe, tampoco me dirá nada», añadía la barcelonesa. Como era de esperar, muchos han creído que con la respuesta sobre el sexo estaba enviando un reproche a su ex, al publicista, con quien no habría disfrutado tanto en la cama como está haciendo ahora.

Después era el turno de Álvaro, quien tenía que decir con qué persona se iría de fiesta una noche si pudiera escoger a cualquier personaje de cualquier época. Él ha querido ser cuqui y ha asegurado que siempre escogería a Laura Escanes: «Es divertidísima, de verdad, y no te lo digo porque la tenga aquí delante. Además, no podemos salir de fiesta juntos tanto como me gustaría». Ante esto, ella se acercaba a darle un gran beso y a decirle que le quiere. Eso sí, ella no lo seleccionaría a él como acompañante: «Yo iría con Rihanna porque es la diosa en mayúsculas».

Laura Escanes y Álvaro de Luna, muy enamorados | Instagram

La pareja se dedica buenas palabras en público | Instagram

Laura Escanes defiende el vínculo entre Álvaro de Luna y la pequeña Roma

Este fin de semana también se habló de la presunta mala relación entre Laura y Risto. Los dos siempre lo han negado, hasta el punto que la influencer se ha visto forzada a publicar un pequeño comunicado en el que negaba haber provocado al padre de su hija. La polémica empezaba cuando compartía una fotografía de Álvaro abrazado a la hija que tiene con Risto, la pequeña Roma.

Ella ha defendido que tengan buena relación: «Hace unos años, cuando conocí al hijo de Risto, Julio, él empezó a formar parte de mi vida y yo de la suya. Y ahora cuando Roma ha conocido a Álvaro, pues ellos también han creado un vínculo. No todo el mundo puede entender qué hay detrás de estos vínculos, pero yo lo he vivido desde las dos partes. Yo he vivido qué es querer a alguien que no es hijo tuyo y querer darle siempre el mejor, estar siempre para él y cuidarlo de la mejor manera posible. Yo lo continúo queriendo infinito y nos tendremos para toda la vida. Creamos un vínculo especial entre nosotros y esto no se rompe así como así».