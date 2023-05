Laura Escanes parla de les fotos robades i el seu futur com a ‘influencer’

Laura Escanes ha acudit a un pòdcast d’un dels nous amics que ha fet a Madrid, Alberto Oliveras, que s’ha interessat sobre la seva vida privada. Íntim de l’Álvaro de Luna –el xicot de la influencer– i actual parella de la seva millor amiga, l’ha convidat al plató per parlar sobre tot una mica: “Va haver-hi un moment en què em va dir que t’havia conegut. Després vaig saber que ets una persona altament sensible i intensa i jo sé que l’Álvaro també ho és, així que aquí es crea una barreja fascinant d’emocions. El problema és que això vostre va passar en un moment que no era gaire bo”, ha deixat caure ell. I la barcelonina ha donat més detalls: “Hi havia moltes barreres que impedien que ens coneguéssim de manera natural i de manera més pausada“.

“La meva amiga Ari s’estava traslladant a Madrid quan vam conèixer-vos i va sorgir l’amor! Sembla tot sortit d’un guió de pel·lícula. De sobte vam anar tots junts a Tenerife sense que ens coneguéssim molt entre nosaltres i a l’avió vam agafar seients separats perquè no ens fessin fotografies… però tot va sortir a la llum”, han explicat.

“Quan va saber-se tot, em va fer ràbia perquè no ets tu qui ho diu per primera vegada i unes fotos t’estan obligant a explicar-ho quan potser a tu no et venia de gust que se sabés. Amb la distància m’he adonat que he d’agrair aquell moment perquè ens va treure la pressió de pensar que ho havíem de fer públic. Això sí, en aquell moment jo tenia por perquè em perseguien. Recordo un dia en què la meva amiga em va haver de dir que frenés el cotxe perquè podíem tenir un accident. Tinc vídeos que ho demostren… Jo tenia xicots totes les setmanes”, ha dit irònicament la Laura Escanes.

Laura Escanes explica com va viure la publicació de les fotos amb l’Álvaro de Luna

“El dia de la tornada del viatge, quan van sortir les fotos meves amb l’Álvaro, havia d’anar sí o sí a l’acte de Dulceida. No em vaig poder quedar perquè estava fatal… Vam haver de sortir per la porta de darrere. El primer que feia en entrar al cotxe era mirar cap enrere a veure si ens perseguien. És una moguda perquè és la seva feina, però també és un rotllo perquè et condiciona. El que més por em fa és la privacitat, que surti publicada la porta de casa o la matrícula del cotxe. Entenc que necessitin informació, però no calia que es creués aquest límit”, ha prosseguit.

Diu que intenta normalitzar-ho tot perquè sap que és un personatge públic i entén que vulguin parlar de la seva vida privada, però també hi ha una part de la seva vida que vol protegir: “Ensenyo coses, però guardo moltes més per a mi i no haver de donar explicacions per tot. En el cas de l’Álvaro, em van forçar a tenir la conversa amb ell sobre què érem perquè s’estava parlant de nosaltres a la premsa”.

Diu que ara està en un molt bon moment, encara que han estat uns mesos complicats amb la separació, el trasllat, la compra d’una casa i el canvi d’escola de la filla: “He tingut les meves davallades, però ara estic arribant a tenir una estabilitat. La meva feina m’ha ajudat a estar millor perquè veig que hi ha projectes nous i no em veig estancada. Crec que ara no soc la meva millor versió, però vull arribar a millorar. M’agradaria fer més televisió i provar coses noves, el món del pòdcast… No em veig tota la meva vida a Instagram i explicant el meu dia a dia a través dels stories. No sé com seré als 40 anys perquè tot evoluciona, he de ser conscient que tot pot millorar o empitjorar”.

Laura Escanes parla de la vida privada | Youtube

La influencer reconeix que la feina de model va afectar la manera com es veia

Li ha preguntat sobre la nutrició i la dieta que segueix, un tema del qual ha donat detalls: “Jo m’he adonat que necessito un ordre. La meva vida no en té, jo vaig fluint depèn de la feina que tingui cada moment i hi ha vegades que em salto menjars o que he de menjar de càtering. Per mi menjar és un dels màxims plaers de la vida i m’encanta anar de restaurant. A més a més, que sempre estaria menjant; però no tinc constància”.

“No dic que no sigui sana, però amb 16 anys estava en una agència de models i allò em va marcar. Jo no vaig patir perquè vaig sortir bé d’allà, però les meves companyes estaven més primes i jo recordo que em deien que havia de reduir volum dels malucs. Em modificaven les meves mesures per passar-ho al client i allò et fa reflexionar perquè tens 16 anys i t’estan dient que el teu cos està per sobre de les mesures estàndards. Em deien que tenia els llavis fins… Allà van introduir-me al cap les ganes d’injectar-me Botox i fer-me retocs a la cara”, ha prosseguit en una entrevista molt sincera.