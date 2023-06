Felip de Borbó no vol ni veure els seus nebots. El cap de setmana passat va evidenciar-se, una altra vegada, que s’ha distanciat de la família i ni tan sols va fer el gest d’intentar dissimular-ho. El monarca espanyol va ser l’absència destacada de la gran festa familiar que van organitzar a Ginebra al voltant de l’aniversari i graduació de la filla petita de Cristina i Iñaki Urdangarin. Ara bé, els quatre fills que té en comú l’exmatrimoni no són els únics a qui té vetats de la seva vida. Tampoc no té relació amb Froilán o Victoria Federia, els fills d’Elena de Borbó.

A Sofia de Grècia, qui sempre s’ha dit que és una dona familiar, no deu fer-li gaire gràcia veure els fills enfrontats. És per això que diversos mitjans publiquen que ha intentat que les coses es calmin entre ells… fins ara, sense gaire èxit. Com és habitual en aquesta època, la reina emèrita marxarà cap a Mallorca i s’instal·larà al palau de Marivent. Allà té previst convidar els seus nets Marichalar, precisament, el que hauria generat un enfrontament amb Felip.

Felip no vol ni veure els seus nebots | Europa Press

Felip VI no vol passar les vacances a Mallorca amb els nebots

Monarquía Confidencial assegura que Felip ha mantingut una conversa amb la mare una mica desagradable. Li ha donat permís per convidar els nets a la residència vacacional, però li hauria imposat una condició: “Durant els dies en què els reis i les filles estiguin a Marivent, no vol coincidir-hi amb Froilán i Victoria Federica. No vol tenir tracte amb els fills de la seva germana pels escàndols en els quals s’han vist immersos. Els reis volen desvincular-se dels dos germans Marichalar”.

Tots dos han protagonitzat titulars escandalosos sobre les festes a les quals han acudit, les entrevistes que han concedit als mitjans… La seva imatge és totalment diferent de la de les filles i no vol que la mala fama dels nebots l’esquitxi: “Froilán no s’adona que el seu tiet no combrega amb el seu modus vivendi i que ell no és Joan Carles. El vol lluny i que no doni problemes“.

Victoria Federica i Froilán no són benvinguts a Mallorca amb el tiet | Europa Press

Tenint en compte aquest mal rotllo, el més probable és que s’alternin per evitar una coincidència que acabaria sent molt desagradable.