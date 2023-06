Joan Carles de Borbó i Iñaki Urdangarin s’han retrobat a Ginebra aquest cap de setmana en la graduació d’Irene, la filla petita de l’exduc de Palma. Els mitjans de comunicació han destacat la mala cara que feia el rei emèrit espanyol, que s’acabaria de sotmetre a una altra operació que no ha tingut una bona cicatrització. Ara bé, el que realment cridava l’atenció era aquesta reunió familiar amb l’ex de la seva filla. No es veien des que sortís de presó, així que el clima no devia ser molt agradable precisament.

El programa de Ana Rosa ha pogut saber que l’antic sogre d’Iñaki va intercanviar unes paraules amb ell. La salutació hauria estat “breu i educada” quan van veure’s a l’hotel de Ginebra en què s’allotjaven tots: “Iñaki va apropar-se a Joan Carles i li va preguntar sobre la seva salut. Va tocar el seu braç en senyal d’estima i ell va contestar que es troba bé, però que està una mica avorrit a Abu Dhabi“. Diuen que en aquell moment, un dels fills d’Iñaki s’hauria apropat a ells per canviar de tema i impedir que es formés un silenci incòmode en aquesta la conversa cordial.

Joan Carles de Borbó ha pagat totes les despeses d’aquesta gran retrobada familiar

Un dels periodistes enviats per Telecinco va preguntar a Joan Carles per la seva salut, també, i l’home hauria coincidit en assegurar que es troba “molt bé“. Si és cert o no, de moment és un misteri.

El que sí se sap del cert és que ha estat el pare de Felip VI qui ha fet front a les despeses que ha generat aquesta graduació. Ell ha pagat els 30.000 € que haurien costat els vols, que tots dormissin en aquest hotel de cinc estrelles i la seguretat. No li ha sortit barat el desig de la seva filla Cristina, que volia que tots -excepte Felip i Letícia, és clar- es reunissin per celebrar el 18è aniversari i la graduació de la seva filla petita.