Gerard Piqué i Clara Chía s’han deixat veure de la mà i molt còmplices en una trobada amb una parella d’amics. Contents i enamorats, han somrigut quan un reporter d’Europa Press els ha preguntat sobre els rumors de boda que els envolten. Els han vist parlar d’anells en una joieria del Passeig de Gràcia i diverses fonts asseguren que anunciaran el seu compromís en la boda del germà de l’exfutbolista, que tindrà lloc aquest cap de setmana.

La periodista Paloma García-Pelayo ha assegurat a El programa de Ana Rosa que els pares de Gerard Piqué estarien encantats amb aquesta relació i que els faria molt feliços que volgués fer el pas de casar-se amb la jove. Tota la família l’hauria acollit amb els braços oberts i ara se sap per què: “Clara ja és algú de casa, parla català i és una nena estupenda. Diuen que amb ella és més fàcil tot”.

Gerard Piqué i Clara Chía podrien anunciar el seu compromís aquest cap de setmana

“Hi ha una intenció de boda que ja s’ha comunicat a la família i als seus amics més íntims. S’estan iniciant els preparatius de boda, que serà a Barcelona o a prop d’allà. Volen anunciar-ho a la boda del germà, amb qui tenen una relació molt bona. Gerard Piqué està tan entusiasmat amb ella que canvia completament el rumb que tenia amb Shakira, amb qui mai no va decidir casar-se. La família de l’exfutbolista té molt a veure amb això, ja que l’arribada de Shakira va revolucionar-ho tot molt en ser una persona molt internacional. Ara, amb Clara Chía, estan contents perquè parla català i són molt semblants”, han explicat.

Gerard Piqué i Clara Chía, molt enamorats | Europa Press

La família de Gerard Piqué, encantada amb Clara Chía | Europa Press

En ca de confirmar-se aquesta notícia, seria una autèntica bomba. La boda de Gerard Piqué amb la xicota per qui presumptament va deixar Shakira seria un esdeveniment social que reuniria moltes cares conegudes. La morbositat seria màxima, sobretot en veure la reacció de la cantant colombiana ara que parla tan obertament de la seva tempestuosa separació. De moment caldrà esperar al cap de setmana per veure si realment aprofiten la celebració de Marc Piqué i la seva promesa per fer l’anunci.