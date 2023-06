Pilar Eyre treu a la llum l’infern que va viure per culpa de la Zarzuela

Pilar Eyre ha tingut una carrera molt llarga amb un abans i un després clar, la publicació de La soledad de la reina. Ella va ser la primera, realment, en atrevir-se a parlar de les múltiples infidelitats de Joan Carles de Borbó i la tristor de Sofia de Grècia. Més d’una vegada ha reconegut que la Casa Reial va voler desacreditar-la com a càstig, però mai no havia donat tants detalls com fins ara. Ho ha fet en un vídeo de Youtube molt complet en el qual explica que un funcionari de la Zarzuela li va trucar dos dies després de la publicació del llibre.

“Era la primera vegada que es parlava de les intimitats de la monarca amb tots els seus clarobscurs com la infància terrible, els problemes en el matrimoni o la lluita pel poder. Un treballador de la Casa Reial em va preguntar que com se m’havia acudit fer una cosa així, que com havia pogut dir aquestes barbaritats i que per què no els havia trucat per avisar-los que estava preparant això. Em va dir que m’haguessin ajudat, però això és mentida perquè aquí sempre han estat molt maleducats amb mi i mai no m’havien ajudat”.

Pilar Eyre dona detalls de la vida de Sofia de Grècia | TV3

El treballador li va dir que no sabia quin era el rerefons de les coses que explicava: “Jo li vaig preguntar que què farien davant d’això i només em va dir que estaven molt disgustats”, afegeix la periodista. La primera entrevista que tenia programada sí que la va fer, però la resta de converses amb periodistes van començar a caure i li van dir directament que havien rebut trucades de la Zarzuela en què els demanaven que cancel·lessin l’entrevista amb ella. Davant d’això, va haver de recórrer a centres cívics i mitjans de comunicació locals als que no arribava la influència de la monarquia.

Diu que tot el projecte el va gestionar en secret durant dos anys: “L’editora em va dir que havia arribat el moment d’aprofitar els contactes i la informació que tenia per escriure un llibre sobre Sofia. Em va dir que entraríem en un embolic, però que l’editorial em donaria suport”. Ni tan sols la seva família sabia que estava capficada en aquest projecte, el que diu que la va absorbir del tot.

Pilar Eyre revela que va haver de ser ingressada durant la gira de promoció del llibre de Sofia de Grècia

Aquelles van ser setmanes difícils per a ella, sobretot perquè va viatjar molt i menjava molt malament. Ella només té un pulmó, així que ha d’anar amb compte perquè qualsevol refredat pot ser perillós: “Vaig començar a tenir febre, però vaig agafar un avió cap a Madrid igualment i van haver de venir a buscar-me per portar-me a l’hospital. Vaig estar deu dies ingressada amb una pneumònia greu, vaig estar entre la vida i la mort. Mai no ho havia explicat perquè em feia por que em diguessin que em volia victimitzar. Al final, deu dies endemà, vaig poder rebre l’alta i anar casa. Vaig rebre un ram de flors enorme de la meva editora que em deia que el meu llibre havia estat el més llegit d’Espanya”.

Considera, amb tot, que ha hagut de pagar un preu molt alt per publicar aquest llibre que va comportar-li unes circumstàncies molt excepcionals: “La Casa Reial no es va acontentar amb el fet d’haver cancel·lat les meves entrevistes, sinó que també van fer servir els periodistes que tenien com a peons perquè es mofessin de mi i diguessin públicament que estava mentint perquè els reis tenien molt bona relació. Van fer una campanya en contra meva tan forta que, fins i tot, em van arribar a fer cops amb bosses pel carrer. Tenia el telèfon punxat i cada any tinc inspeccions d’Hisenda… Allò va canviar la meva vida per a sempre. Si em va salvar alguna cosa va ser que el llibre fos tan llegit, gràcies als lectors. En cas de no haver-ne tingut tants, no sé on seria jo ara”.