¿Cómo es la relación entre Malú y su suegra, la madre de Albert Rivera?

Los rumores de ruptura entre Albert Rivera y Malú nunca habían sonado con tanta fuerza y esto es mucho decir, teniendo en cuenta que hablan de crisis entre ellos prácticamente desde que se supo que habían iniciado una relación. Son muchas las fuentes que dan por hecho que están haciendo vidas separadas, aunque hay parte de los amigos que continúan negando esta información. Ninguno de los dos no quiere pronunciarse al respeto y esto, lo único que hace, es dar alas a los mal pensados. Mientras que unos dicen que hace meses que cortaron, otros lamentan que continúe especulándose sobre el tema: «¿Están hartos».

¿Tienen buena relación las familias políticas de Albert Rivera y Malú?

Aseguran a El Español que forman una pareja «normal y corriente»: «Tienen sus cosas, pero no hay nada de qué preocuparse. Si su relación se tuviera que basar en las publicaciones de amor en las redes sociales, habrían roto el día siguiente mismo de empezar. Continúan viviendo juntos en Somosaguas y hacen vida familiar». Insisten que celebraron juntos y con el resto de las dos familias el cumpleaños de Lucía, la hija que tienen en común. Se ha hablado de la presunta mala relación que tendría el ex político de Ciutadanos con el hermano de Malú, quién lo dejó de seguir en Instagram. ¿Y qué pasa con Malú y su suegra? ¿Tienen buena relación?

El medio revela que Chus, la madre del barcelonés, vive en Málaga desde hace un tiempo. Muy activa en las redes, ha hecho likes a muchas de las publicaciones de su joven. La mujer estaría contenta con la madre de su nieta pequeña, aunque esta no la sigue en Instagram… ¿Tanto le cuesta hacer el gesto? Esta negativa a seguirla podría hacer pensar que entre ellas no hay tan buen rollo como podía parecer, aunque personas próximas a la cantante niegan que sea así: «La relación entre Malú y la suegra es excelente. Siempre han tenido un trato cariñoso y cordial. Lo que es cierto es que la distanciación geográfica no facilita una relación física más fluida y diaria».

De momento todo son especulaciones en cuanto a la situación real que atraviesa la relación de Albert Rivera y Malú. Si continúan juntos o han roto, ninguno de los dos no ha querido dejarlo claro y solo se puede esperar a un hipotético comunicado oficial.