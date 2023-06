Com és la relació entre Malú i la sogra, la mare d’Albert Rivera?

Els rumors de ruptura entre Albert Rivera i Malú mai no havien sonat amb tanta força i això és molt dir, tenint en compte que parlen de crisi entre ells pràcticament des que va saber-se que havien iniciat una relació. Són moltes les fonts que donen per fet que estan fent vides separades, encara que hi ha part dels amics que continuen negant aquesta informació. Cap dels dos no vol pronunciar-se al respecte i això, l’únic que fa, és donar ales als mal pensats. Mentre que uns diuen que fa mesos que van tallar, d’altres lamenten que continuï especulant-se sobre el tema: “N’estan farts”.

Diuen que Albert Rivera i Malú haurien trencat definitivament | Telecinco

Tenen bona relació les famílies polítiques d’Albert Rivera i Malú?

Asseguren a El Español que formen una parella “normal i corrent”: “Tenen les seves coses, però no hi ha res de què preocupar-se. Si la seva relació s’hagués de basar en les publicacions d’amor a les xarxes socials, haurien trencat l’endemà mateix de començar. Continuen vivint junts a Somosaguas i fan vida familiar”. Insisteixen que van celebrar junts i amb la resta de les dues famílies l’aniversari de Lucía, la filla que tenen en comú. S’ha parlat de la presumpta mala relació que tindria l’expolític de Ciutadans amb el germà de Malú, qui el va deixar de seguir a Instagram. I què passa amb Malú i la seva sogra? Tenen bona relació?

El mitjà revela que Chus, la mare del barceloní, viu a Màlaga des de fa un temps. Molt activa a les xarxes, ha fet likes a moltes de les publicacions de la seva jove. La dona estaria contenta amb la mare de la seva neta petita, encara que aquesta no la segueix a Instagram… Tant li costa fer el gest? Aquesta negativa a seguir-la podria fer pensar que entre elles no hi ha tan bon rotllo com podia semblar, encara que persones properes a la cantant neguen que sigui així: “La relació entre Malú i la sogra és excel·lent. Sempre han tingut un tracte afectuós i cordial. El que és cert és que el distanciament geogràfic no facilita una relació física més fluida i diària”.

De moment tot són especulacions pel que fa a la situació real que travessa la relació d’Albert Rivera i Malú. Si continuen junts o han trencat, cap dels dos no ha volgut deixar-ho clar i només es pot esperar a un hipotètic comunicat oficial.