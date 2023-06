Com és la cunyada de Gerard Piqué? Tots els detalls abans de la boda

Gerard Piqué i Clara Chía acudiran aquesta tarda a la boda del germà de l’exfutbolista, que passarà per l’altar amb la xicota de tota la vida. S’ha parlat molt d’aquesta cerimònia perquè ha evidenciat els problemes existents entre el barceloní i Shakira, qui s’hauria negat en rotund a què els fills hi acudissin. El motiu seria que no vol que passin tota la jornada amb la nova nòvia del seu pare, una negativa que explica moltes coses.

Aquesta polèmica el que ha fet és incrementar l’interès de la premsa per la presència de Clara a la reunió familiar. Diuen que està molt integrada, que té molt bona relació amb els cunyats i que, de fet, han volgut seure-la a la taula presidencial.

Com és la futura dona de Marc Piqué, a tot això? Vanitatis ha investigat la vida familiar de la noia, de Maria Valls, que va néixer fa 31 anys en una família de classe alta de Barcelona. Ha estudiat en una escola concertada i a la universitat privada, abans de passar temporades a Londres i Sídney. Una noia bé amb segona residència gegant a Llavaneres (on celebraran la boda) i habitual de la Cerdanya en la temporada d’esquí. La gent propera a ella asseguren que és una noia “treballadora, molt simpàtica, molt maca i que sempre somriu”.

El seu avi era un reputat banquer i empresari, Raimundo Casanovas, que hauria aportat una bona estabilitat econòmica a les següents generacions. Els dos pares de la noia són empresaris i ella ha treballat en una de les agències d’organització d’esdeveniments més importants del país. La seva casa, molt a prop del club de golf del qual són socis, tindria un terreny de 3.400 metres quadrats, set habitacions i vuit lavabos amb una piscina rectangular.

La família de Gerard Piqué, encantada amb Clara Chía | Europa Press

Shakira, mentrestant, de vacances a Costa Rica amb els fills

Com dèiem, Shakira s’ha negat a què Gerard Piqué ampliés els dies de custòdia amb els nens per poder anar a la boda del germà amb ells. Li ha dit que els acompanyés a Miami i que, des d’allà, ella se’ls emportaria a Costa Rica a passar uns dies de vacances que li venien molt de gust. Diversos fotògrafs han captat la seva arribada al país, un aterratge en el qual s’hauria fet fotos amb fans d’allò més feliç i simpàtica.

Shakira y sus hijos disfrutan de vacaciones en Costa Rica https://t.co/pFazS1dQuc — Telemundo Chicago (@TelemundoCHI) June 23, 2023

Ella mai no hauria acabat d’encaixar amb la família de Gerard Piqué, els qui haurien manifestat que no els agradava que fos una cantant exitosa de l’estranger amb moltes ganes d’abandonar Barcelona i sense gens d’interès per aprendre català, per exemple. Amb Clara Chía han trobat tot el contrari, una noia de l’alta burgesia catalana amb els mateixos interessos que ells. Habitual a la Cerdanya i a la Costa Brava com ells i amb una educació similar.