Shakira ha estrenado la nueva canción esta madrugada y, como siempre pasa últimamente, todos los fans han corrido a analizar la letra en busca de zascas hacia Gerard Piqué. Se llama Copa Vacía y lo ha hecho acompañada de Manuel Turizo, quién la coge en brazos mientras ella aparece vestida de sirena. Cómo era de esperar, también aquí encontramos indirectos con mala baba hacia el padre de sus hijos.

En esta ocasión, es algo más sutil… aunque tampoco demasiado. De hecho, gracias a este nuevo hit sabemos cuál era una de las críticas que hacía Shakira a Gerard Piqué cuando todavía estaban juntos: que no le hacía caso. La primera estrofa va toda dirigida hacia él: «Siempre tan ocupado con tanto negocio, estaría bien amor mío un poco de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. No tienes que ser un poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo«.

Shakira, convertida en sirena en la nueva canción contra Gerard Piqué | YouTube

Shakira vuelve a demostrar que todavía tiene mucha rabia adentro y todavía más reproches a hacer. Hay un momento de la canción en que parece que reconozca que lo echa de menos, pero no tendría sentido teniendo en cuenta todo lo que le dice antes: «Hace rato que tengo sed de ti y no sé por qué. Me quedo con ganas de más y quiero beber de una copa vacía».

Bizarrap habla de la mediática colaboración que hizo con Shakira

Bizarrap ha acudido a El Hormiguero este jueves y ha hablado de la mediática colaboración que hizo con Shakira el agosto pasado. Él era el productor de la primera canción que hizo Shakira contra Gerard Piqué, en la que soltó toda la rabia que sentía al poco de la separación. La ya icónica Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena llegó después de una reunión muy fructífera entre las dos estrellas de la música.

«Me la jugué y le pedí que nos reuniéramos porque quería hacer música con ella. No creía que me fuera a responder, pero me dijo que su hijo era mi fan y fui a verla en Barcelona. Nos reunimos en el estudio que tenía en la casa de Esplugues», ha explicado. Y, a partir de aquí, a tocar el cielo: «Yo dejo que los artistas se expresen y que hablen de lo que sienten». Y vaya si lo hizo.