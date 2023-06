Alba Carrillo prometió que sacaría a la luz los secretos turbios de los que se había enterado mientras trabajaba en Telecinco y así lo ha hecho. La colaboradora fue despedida de manera fulminante cuando cambiaron a los directivos de la cadena y ahora se ha vengado en un video que ha compartido en su perfil de Twitch. El primer dardo ha sido directo: «No me habéis echado, no me habéis renovado el contrato. Nos veremos en los tribunales, porque quien no quiere volver allí ni muerta soy yo. Estoy esperando un juicio por mis condiciones de trabajo porque para limpiar una cadena no basta con echar o vetar a las personas. Vosotros ni siquiera con toda la lejía del mundo podréis limpiar esta cadena».

Considera que cobraba muy poco dinero y así lo lamenta: «En el canal que yo trabajaba me daban un donativo, no se puede llamar dinero a lo que me daban. Nunca he vivido de la televisión porque no me llegaba para pagar la comida. Iba a aquel lugar por un donativo, me humillaban y me acallaban cuando yo tengo mi opinión. Mi último contrato se renovó y me subieron 20 €. Me dejaban sin parking porque llevaba 5 años allí y no me habían subido nada».

Alba Carrillo acusa a Telecinco de censurar comentarios sobre la monarquía

«Yo siempre he sido fiel como un perro, pero nos habéis tratado como una mierda. Dejad de mentir, sed honestos. Os habéis convertido en una cosa poco transparente. Volveréis a ser lo que fuisteis», ha espetado. Además, les ha acusado de ser unos censuradores: «Me dijeron que no podía hablar de Elena de Borbón porque es amiga de Borja Prado (el nuevo presidente de Mediaset España). ¿Esta no era una cadena libre?», se pregunta.

Alba Carrillo también ha cargado contra Ana Rosa Quintana, de quien se mofa porque muchas de sus colaboradoras se están yendo de su programa hacia Antena 3: «La gente que trabaja en esta productora lucha por el IPC desde enero y después a Ana Rosa le damos la medalla de emprendedora del año. Cuando haces tanto daño, dejas muchos cadáveres. Mira tus amigas, a quienes les han pagado más en el programa de Sonsoles Ónega y se han marchado corriendo«.