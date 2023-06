Una metedura de pata revela el ganador de ‘Supervivientes’ antes de tiempo

La final de Supervivientes ha tenido muchísimas sorpresas. Bosco Martínez-Bordiú se ha impuesto a los rivales y ha acabado convirtiéndose en el ganador de esta edición contra todo pronóstico. El joven no se lo creía, teniendo en cuenta que era el más desconocido de los cuatro finalistas. No ha sido de los que más discusiones ha protagonizado, una calma que parece que ha gustado. En los últimos días se estaba especulando que podría haber iniciado una relación con su compañera Adara en Honduras y lo han confirmado con un beso muy romántico en plató.

Adara y Bosco confirman su relación por sorpresa | Telecinco

Bosco gana Supervivientes 2023 | Telecinco

Carlos Sobera la lía y anuncia el ganador de Supervivientes antes de tiempo

La decisión ha sido inesperada, pero algunos han empezado a sospechar que la cosa acabaría así por culpa de un lapsus de Carlos Sobera. El presentador ha metido la pata y ha soltado un comentario que ha hecho pensar que estaba revelando, sin querer, que Bosco sería el ganador cuando las votaciones todavía no habían sido cerradas. Era el tramo final el programa cuando recibía en plató los dos finalistas. Para presentar a Adara, el vasco ha dicho: «No ha ganado, pero lo habría merecido como los otros«. ¿Cómo es que ha pronunciado esta frase cuando todavía no se habían cerrado las votaciones y, por lo tanto, no podía saberse -en teoría- si había perdido ella o no?

Como era de esperar, Twitter se ha encendido ante esta metedura de pata y han acusado el programa de saber que pasaría antes de tiempo. Esto solo tiene un nombre: tongo .

@Supervivientes vuelve a ser TT pero esta vez por TONGO.

Un año más, TODO HUELE QUE TIRA PARA ATRÁS. #SVTongo #SVFinal pic.twitter.com/5NYlNMCj33 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) June 29, 2023

Carlos Sobera mete la pata en la final de Supervivientes | Telecinco

Mercedes Milá critica la clasificación final de Supervivientes

Los telespectadores daban por hecho que el gran duelo seria entre Asraf y Adara, por lo que ha sorprendido tantísimo que él fuera escogido como el cuarto clasificado. Esta decisión no ha gustado nada, hasta el punto que, incluso, Mercedes Milá ha querido cargar contra el programa y ha asegurado que no lo volverá a ver: «Hay momentos en la vida en los que se te rompe el corazón, este es uno de ellos. Estoy viendo la final de Supervivientes y pongo esta palabra en minúsculas con toda la intención. Se acaba de producir la expulsión de Asraf ante Bosco. Para mí, es una decisión del público totalmente injusta«.

«Asraf es el ganador moral de este programa y quien lo tiene que saber, lo sabe. Ni Adara, ni Jonan ni Bosco le llegan a la suela de las sandalias. En estos momentos apagaría el iPad si no fuera porque queda la entrevista del cuarto clasificado. Después de esto, dejaré de verlo. Las injusticias existen y esta es una muy y muy gorda», ha proseguido.

Asraf, el cuarto clasificado | Telecinco

Mercedes Milá critica a Supervivientes | Instagram

Asraf ha sido uno de los protagonistas de la gran final, en la que ha tenido un último enfrentamiento con Adara y ha acabado yéndose de plató indignado cuando ha oído que decía que él había sido el más pesado del concurso. La pareja de Isa Pantoja ha estado quién más peso ha perdido, eso sí que lo puede bien decir. De hecho, se ha quedado con la boca abierta cuando ha sabido que se había adelgazado 21,6 kg.

Mensaje a Jorge Javier Vázquez, la ausencia destacada en la gran final

Carlos Sobera ha querido enviar un mensaje a Jorge Javier Vázquez, quién tendría que haber presentado la gran final. El presentador de Badalona continúa de baja médica y su sustituto ha querido dedicarle unas palabras de ánimos: «Tendría que haber estado aquí todos los jueves, pero no. Aunque no estés aquí, Jorge, sí que lo estás. Esta final, compañero, también es tuya. De parte de todo el equipo y de Mediaset, un beso muy y muy grande».