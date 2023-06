Jesús Vázquez, reivindicativo contra la ultraderecha en un viaje en Barcelona

Jesús Vázquez ha empezado las grabaciones de Allá tú , el icónico programa de las cajas de Telecinco que vuelve a la pequeña pantalla después de muchos años. Han decidido volver a apostar por este clásico y el presentador no podría estar más contento. Hoy es noticia por otro tema, por eso, por el mensaje que ha publicado en su Instagram en el que desea una buena jornada del Orgullo LGTBI+. Hace muchos años que está casado con su marido, quién le acompaña en una foto antigua que ha querido compartir con sus seguidores en el perfil de Instagram.

Reivindicativo, ha pedido que continúen defendiéndose los derechos de los homosexuales y critica el ascenso de las ideas de extrema derecha: «El ascenso de la ultraderecha, su discurso del odio y las oleadas de diferentes extremismos religiosos amenazan más que nunca a nuestras democracias. Las conquistas en igualdad, libertad y derechos para todos tienen que ser innegociables. No podemos permitir que nos roben lo que tanto nos ha costado conseguir y no lo haremos. Ni un paso atrás. No tenemos miedo».

Jesús Vázquez defiende el Orgullo LGTBI+ | Instagram

Jesús Vázquez promociona el estreno del programa | Instagram

Jesús Vázquez pasa unos días en Barcelona y aplaude la implicación de la ciudad en el Orgullo LGTBI+

El presentador está grabando Allá tú y, mientras tanto, aprovecha los descansos para pasearse por Barcelona. Ha publicado varias fotografías que ha acompañado de mensajes tiernos hacia la ciudad: «Visitando lugares maravillosos de Barcelona en los descansos de la grabación. El Hospital de Sant Pau, patrimonio de la humanidad». En otra imagen, ha mostrado cómo iluminaron la Casa Batlló con los colores de la bandera LGTBI+ en el día del Orgullo, lo que le gustó mucho y quiso aplaudir.

El gallego es un enamorado de Barcelona | Instagram

Ha aplaudido que Barcelona se implique en el Orgullo | Instagram

El gallego es un enamorado de la capital catalana y siempre lo ha manifestado, una etapa aquí que le está gustando mucho.