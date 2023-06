Rocío Flores, furiosa contra la madre: «Vivo una pesadilla por su culpa»

Rocío Carrasco no se ha presentado a los juzgados y se ha tenido que cancelar la vista que le enfrentaba a su ex, Antonio David Flores. El tertuliano de televisión ha acudido con los dos hijos que tiene en común con ella, Rocío y David Flores, posicionados en su favor en esta batalla judicial. El exmarido quiso denunciarla por un presunto delito de abandono de familia y la Fiscalía reclama un año de cárcel para ella, además de una multa entre 15.000 y 19.000 €. No le habría pasado la manutención del hijo durante tres años, así que el joven se ha personado como parte denunciando.

El problema, como decíamos, es que Carrasco no se ha presentado en la sede judicial y la vista se ha cancelado aunque la parte denunciante sí que estaba allí. No ha manifestado qué ha sido la causa de su ausencia, así que el juicio tendrá que buscar una nueva fecha.

Rocío Flores estaba muy nerviosa antes de esta vista, en la que volvería a ver la madre después de mucho tiempo. Ella misma ha manifestado que le ha hecho mucho daño y que, por culpa suya, vive «una auténtica pesadilla» cada día de su vida: «Nos hemos presentado al juzgado y, para sorpresa nuestra, no estaba ella. He tenido una mañana brutal porque tenía que ser la primera vez que le habría tenido que ver y bien es verdad que estaba bastante nerviosa».

Rocío Flores, enfadada por el gesto de la madre | Europa Press

Rocío Flores asegura que no quería declarar contra su madre

Ella estaba citada como testigo, pero ha asegurado que había decidido que no quería declarar contra ella: «Mi postura siempre ha sido muy clara. Aunque me ha hecho daño y me ha destrozado la vida como ha hecho, siempre he mantenido la postura que ella es mi madre y yo no declararía contra mi madre, es una decisión que se toma previamente y no la he tomado hoy».

Antonio David Flores, con el hijo en las puertas del juzgado | Europa Press

Bien es verdad que cuesta de creer que no quisiera declarar contra ella cuando siempre le está criticando, pero esto ha manifestado públicamente a través de sus redes sociales.