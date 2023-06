Rocío Flores, furiosa contra la mare: “Visc un malson per culpa seva”

Rocío Carrasco no s’ha presentat als jutjats i s’ha hagut de cancel·lar la vista que l’enfrontava al seu ex, Antonio David Flores. El tertulià de televisió ha acudit amb els dos fills que té en comú amb ella, Rocío i David Flores, posicionats a favor seu en aquesta batalla judicial. L’exmarit va voler denunciar-la per un presumpte delicte d’abandonament de família i la Fiscalia reclama un any de presó per a ella, a més a més d’una multa entre 15.000 i 19.000 €. No li hauria passat la manutenció del fill durant tres anys, així que el jove s’ha personat com a part denunciant.

El problema, com dèiem, és que Carrasco no s’ha presentat a la seu judicial i la vista s’ha cancel·lat encara que la part denunciant sí que estava allà. No ha manifestat quina ha estat la causa de la seva absència, així que el judici haurà de buscar una nova data.

Rocío Flores estava molt nerviosa abans d’aquesta vista, en la qual tornaria a veure la mare després de molt de temps. Ella mateixa ha manifestat que li ha fet molt de mal i que, per culpa seva, viu “un autèntic malson” cada dia de la seva vida: “Ens hem presentat al jutjat i, per sorpresa nostra, no estava ella. He tingut un matí brutal perquè havia de ser la primera vegada que l’hauria hagut de veure i la veritat és que estava bastant nerviosa”.

Rocío Flores, enfadada pel gest de la mare | Europa Press

Rocío Flores assegura que no volia declarar contra la mare

Ella estava citada com a testimoni, però ha assegurat que havia decidit que no volia declarar contra ella: “La meva postura sempre ha estat molt clara. Encara que m’ha fet mal i m’ha destrossat la vida com ha fet, sempre he mantingut la postura que ella és la meva mare i jo no declararia contra la meva mare, és una decisió que es pren prèviament i no l’he presa avui”.

Antonio David Flores, amb el fill a les portes del jutjat | Europa Press

La veritat és que costa de creure que no volgués declarar contra ella quan sempre l’està criticant, però això ha manifestat públicament a través de les seves xarxes socials.