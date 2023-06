Jesús Vázquez, reivindicatiu contra la ultradreta en un viatge a Barcelona

Jesús Vázquez ha començat les gravacions d’Allá tú, l’icònic programa de les capses de Telecinco que torna a la petita pantalla després de molts anys. Han decidit tornar a apostar per aquest clàssic i el presentador no podria estar més content. Avui és notícia per un altre tema, per això, pel missatge que ha publicat en el seu Instagram en què desitja una bona jornada de l’Orgull LGTBI+. Fa molts anys que està casat amb el seu marit, qui l’acompanya en una foto antiga que ha volgut compartir amb els seus seguidors en el perfil d’Instagram.

Reivindicatiu, ha demanat que continuïn defensant-se els drets dels homosexuals i critica l’ascens de les idees d’extrema dreta: “L’ascens de la ultradreta, el seu discurs de l’odi i les onades de diferents extremismes religiosos amenacen més que mai a les nostres democràcies. Les conquistes en igualtat, llibertat i drets per a tots han de ser innegociables. No podem permetre que ens robin el que tant ens ha costat aconseguir i no ho farem. Ni una passa enrere. No tenim por”.

Jesús Vázquez defensa l’Orgull LGTBI+ | Instagram

Jesús Vázquez promociona l’estrena del programa | Instagram

Jesús Vázquez passa uns dies a Barcelona i aplaudeix la implicació de la ciutat en l’Orgull LGTBI+

El presentador està gravant Allá tú i, mentrestant, aprofita els descansos per passejar-se per Barcelona. Ha publicat diverses fotografies que ha acompanyat de missatges tendres cap a la ciutat: “Visitant llocs meravellosos de Barcelona en els descansos de la gravació. L’Hospital de Sant Pau, patrimoni de la humanitat”. En una altra imatge, ha mostrat com van il·luminar la Casa Batlló amb els colors de la bandera LGTBI+ en el dia de l’Orgull, el que va agradar-li molt i va voler aplaudir.

El gallec és un enamorat de Barcelona | Instagram

Ha aplaudit que Barcelona s’impliqui en l’Orgull | Instagram

El gallec és un enamorat de la capital catalana i sempre ho ha manifestat, una etapa aquí que l’està agradant molt.