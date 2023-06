Risto i Natalia es reconcilien: la farmacèutica imposa una condició

Risto Mejide i Natalia Almarcha s’haurien donat una segona oportunitat. La periodista Laura Fa ha confirmat la bomba a En todas las salsas, un programa que dirigeix a Mtmad. La parella va dir-se de tot públicament, especialment en un comunicat de la farmacèutica en què l’acusava de no haver-la tractat bé quan ella “ho havia donat tot”. Què ha passat i com és que tornen a confiar en la seva relació? Va arribar a dir-se que ell hauria estat lligant amb diverses noies a través d’Instagram, les quals van enviar-li captures de pantalla de les converses amb ell. Doncs bé, sembla que aquest tema l’haurien solucionat.

Els ha arribat la informació que ella estaria buscant feina a una farmàcia de Madrid per poder estar més a prop del presentador: “Estan junts. Abans de trencar tenien previst anar a viure junts el mes de setembre, un projecte que de moment han abandonat fins que vegin si realment van bé les coses o no”.

Natalia Almarcha dona la seva opinió sobre la ruptura amb Risto | Instagram

Els problemes econòmics haurien afectat la relació de Risto i Natalia

Mai no va dir-se quin havia estat el motiu de ruptura entre ells, una separació que va arribar per sorpresa només dos dies després que Risto publiqués una fotografia de la xicota amb la seva filla Roma. Va deixar-se caure que ella hauria dit prou a l’alta expectació mediàtica que va començar a envoltar-la, però sembla que hi havia més problemes: “Un dels principals hàndicaps entre ells és econòmic. Tot aquest temps que ha durat la relació, Risto només ha anat dues vegades a València i és Natalia qui està pagant sempre l’AVE d’anada i tornada. Ha hagut de fer front a moltes despeses”.

“De fet, per exemple, van fer un viatge a Roma i ell va pagar-se el bitllet a Business mentre que ella anava amb el seu a turista. Quan van de restaurant, ell sempre els escull molt exclusius perquè és un noi famós. Ara bé, són restaurants amb un preu molt elevat i cadascú paga la seva part. Ella ha dit que tornarà amb ell, però que han de baixar el ritme de vida o arribar a un acord perquè és impossible que ella segueix el seu ritme econòmic. Sembla que ell no és gaire generós…”, ha deixat caure la barcelonina.

Laura Fa assegura que Risto i Natalia s’han reconciliat | Mtmad

De moment cap dels dos no ha confirmat ni desmentit aquesta reconciliació, la qual realment seria una autèntica sorpresa perquè semblava que les coses entre ells havien acabat molt i molt malament.