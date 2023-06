Empeora la salud de Jorge Javier: «Visita con frecuencia el hospital»

Jorge Javier Vázquez se perderá, si no hay cambios de última hora, la gran final de Sálvame . El de Badalona ha sido su presentador más icónico y tendría que estar allí, pero actualmente atraviesa un momento de salud complicado que le forzó a anunciar, hace 20 días, que necesitaba retirarse temporalmente de la televisión: «A veces se tiene que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y yo, a lo largo de mi vida, no les he hecho mucho caso. Hasta hoy. Necesito pararme y cuidarme, para preguntarme qué es lo que quiero. En estos momentos, volver a televisión es la última cosa en la que pienso. Ahora mismo solo puedo decir Hasta siempre o Hasta cuando pueda «.

Los colaboradores del programa del corazón aseguran que no saben si podrá intervenir en la despedida de alguna manera, aunque confían que sí. La revista Semana ha hablado con trabajadores de la productora y dicen que el secretismo es máximo: «Ni confirman ni desmienten si pisará el plató o si intervendrá en directo a través de una llamada de teléfono o una videollamada».

Jorge Javier Vázquez anuncia que se retira de la televisión temporalmente | Instagram

Se acentúan los rumores sobre un posible empeoramiento en la salud de Jorge Javier Vázquez

Él intentó vender esta parada como una decisión personal que aprovecharía para plantearse si realmente quiere continuar trabajando a televisión. Ahora bien, se cree que el paréntesis habría sido motivado por otro problema de salud. Hay que recordar que sufrió un ictus el 2019 que lo asustó mucho, ya que le dijeron que había sido el estrés el que lo había provocado.

El youtuber y paparazzo Diego Arrabal ha dicho en su canal que ha podido comprobar que el estado de salud de Jorge Javier Vázquez no es bueno. Varios fotógrafos habrían captado fotografías del presentador en un centro de salud: «Lo han seguido hasta el hospital y han sabido que le están haciendo pruebas. Si no lo dice él, no puedo decir yo qué es lo que le pasa. Ahora bien, sí que puedo confirmar que sufre un problema de salud y que está yendo al hospital de manera frecuente estos últimos días».