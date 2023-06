Laura Escanes revela qué hay de cierto en los rumores de crisis con el novio

Laura Escanes ha estado grabando La Travessa en los Pirineos, una experiencia increíble en que se ha estrenado como presentadora de un programa de TV3. Allí se ha estado 20 días, en los que no ha podido prácticamente ver a su hija ni al novio. Como era de esperar, muchos fans han aprovechado esta temporada separados para preguntarse si había crisis de pareja, un rumor que la influencer finalmente ha querido desmentir.

Se ha dicho que la comunicadora se había escapado a Madrid y que no había aprovechado para ver a Álvaro de Luna, una información maliciosa que resulta que era mentira. De hecho, la barcelonesa ha compartido una fotografía de aquel momento en la que se los ve muy enamorados: «¿Contentos? Del día que presuntamente no nos habíamos visto en Madrid».

No quería hablar de ello, pero parece que los mensajes al respeto han sido muchos y ha acabado haciéndolo: «Lo que pasa es que los dos estamos en un momento profesional buenísimo y esto, a veces, implica coincidir menos. Pasa que cuando nos hemos visto no nos hemos hecho fotos o no las hemos compartido en las redes sociales. Pasa que cada uno decide qué publicar y que no… aunque parezca mentira. Y, a veces, los titulares que hemos leído hacen que tengamos menos ganas de publicar algo. Entiendo que en el momento en que se hace pública una relación haya interés en saber cosas, pero de verdad… A veces disfrutar de las cosas sin más ni más y sin publicarlas es muy necesario. A veces me cuesta más publicar por estas cosas, no quiero sentir esta presión«.

Qué pasa entre la influencer y Álvaro de Luna | Instagram

Escanes revela la verdad de la presunta crisis con el novio | Instagram

Laura Escanes ha echado de menos a su hija y al novio durante el rodaje de TV3

Cuando le han preguntado qué es lo que más ha echado de menos en estos días de rodaje, de hecho, insiste en que le ha costado estar sin el novio: «Lo que más he echado de menos ha sido a Roma, a Álvaro, mis amigas, mi rutina y mi casa. Cocinar cosas con la Thermomix, ver series y quedarme dormida al sofá, dormir sin despertador…». Eso sí, ahora que ha vuelto parece que echa de menos la experiencia de TV3: «También echo de menos una ruta por la montaña y descubrir lugares maravillosos».

Este verano no volverá a los Pirineos de vacaciones, por eso, sino que las pasará en la playa como ya es habitual: «Las vacaciones, siempre en Menorca«.

Laura Escanes ha echado de menos a gente en los Pirineos | Instagram

La catalana volverá a Menorca este verano | Instagram