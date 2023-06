Laura Escanes ha estat gravant La Travessa als Pirineus, una experiència increïble en què s’ha estrenat com a presentadora d’un programa de TV3. Allà s’hi ha estat 20 dies, en els quals no ha pogut pràcticament veure la filla ni el xicot. Com era d’esperar, molts fans han aprofitat aquesta temporada separats per preguntar-se si hi havia crisi de parella, un rumor que la influencer finalment ha volgut desmentir.

S’ha dit que la comunicadora s’havia escapat a Madrid i que no havia aprofitat per veure l’Álvaro de Luna, una informació maliciosa que resulta que era mentida. De fet, la barcelonina ha compartit una fotografia d’aquell moment en què se’ls veu molt enamorats: “Contents? Del dia que presumptament no ens havíem vist a Madrid”.

No volia parlar-ne, però sembla que els missatges al respecte han estat molts i ha acabat fent-ho: “El que passa és que els dos estem en un moment professional boníssim i això, a vegades, implica coincidir menys. Passa que quan ens hem vist no ens hem fet fotos o no les hem compartit a les xarxes socials. Passa que cadascú decideix què publicar i què no… encara que sembli mentida. I, a vegades, els titulars que hem llegit fan que tinguem menys ganes de publicar quelcom. Entenc que en el moment en què es fa pública una relació hi hagi interès en saber-ne coses, però de debò… A vegades gaudir de les coses sense més ni més i sense publicar-les és molt necessari. A vegades em costa més publicar per aquestes coses, no vull sentir aquesta pressió“.

Què passa entre la influencer i Álvaro de Luna | Instagram

Escanes revela la veritat de la presumpta crisi amb el xicot | Instagram

Laura Escanes ha trobat a faltar la filla i el xicot durant el rodatge de TV3

Quan li han preguntat què és el que més ha trobat a faltar en aquests dies de rodatge, de fet, insisteix en què li ha costat estar sense el xicot: “El que més he trobat a faltar ha estat a Roma, a l’Álvaro, les meves amigues, la meva rutina i la meva casa. Cuinar coses amb la Thermomix, veure sèries i quedar-me adormida al sofà, dormir sense despertador…”. Això sí, ara que ha tornat sembla que troba a faltar l’experiència de TV3: “També trobo a faltar una ruta per la muntanya i descobrir llocs meravellosos”.

Aquest estiu no tornarà als Pirineus de vacances, per això, sinó que les passarà a la platja com ja és habitual: “Les vacances, sempre a Menorca“.

Laura Escanes ha trobat coses a faltar als Pirineus | Instagram

La catalana tornarà a Menorca aquest estiu | Instagram

La influencer ha manifestat més d’una vegada que l’esgota haver d’estar donant explicacions dia sí dia també sobre la seva vida privada. Ara els fans deuen haver-se quedat més tranquils en haver-la sentit pronunciar-se sobre els rumors de crisi que l’envoltaven aquest últim mes.