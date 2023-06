La final de Supervivientes ha tingut moltíssimes sorpreses. Bosco Martínez-Bordiú s’ha imposat als rivals i ha acabat convertint-se en el guanyador d’aquesta edició contra tot pronòstic. El jove no s’ho creia, tenint en compte que era el més desconegut dels quatre finalistes. No ha estat dels que més discussions ha protagonitzat, una calma que sembla que ha agradat. En els últims dies s’estava especulant que podria haver iniciat una relació amb la seva companya Adara a Hondures i ho han confirmat amb un petó molt romàntic a plató.

La decisió ha estat inesperada, però alguns han començat a sospitar que la cosa acabaria així per culpa d’un lapsus de Carlos Sobera. El presentador ha ficat la pota i ha deixat anar un comentari que ha fet pensar que estava revelant, sense voler, que Bosco seria el guanyador quan les votacions encara no havien estat tancades. Era el tram final el programa quan rebia a plató els dos finalistes. Per tal de presentar a Adara, el basc ha dit: “No ha guanyat, però ho hauria merescut com els altres“. Com és que ha pronunciat aquesta frase quan encara no s’havien tancat les votacions i, per tant, no podia saber-se -en teoria- si havia perdut ella o no?

Com era d’esperar, Twitter s’ha encès davant d’aquesta ficada de pota i han acusat el programa de saber què passaria abans d’hora. Això només té un nom: tongo.

@Supervivientes vuelve a ser TT pero esta vez por TONGO.

Un año más, TODO HUELE QUE TIRA PARA ATRÁS. #SVTongo #SVFinal pic.twitter.com/5NYlNMCj33 — La Rana Verde (@LaRana_Oficial_) June 29, 2023

Mercedes Milá critica la classificació final de Supervivientes

Els teleespectadors donaven per fet que el gran duel seria entre l’Asraf i l’Adara, per la qual cosa ha sobtat tantíssim que ell fos escollit com el quart classificat. Aquesta decisió no ha agradat gens, fins al punt que, fins i tot, Mercedes Milá ha volgut carregar contra el programa i ha assegurat que no el tornarà a veure: “Hi ha moments en la vida en els quals se’t trenca el cor, aquest és un d’ells. Estic veient la final de Supervivientes i poso aquesta paraula en minúscules amb tota la intenció. S’acaba de produir l’expulsió d’Asraf davant de Bosco. Per mi, és una decisió del públic totalment injusta“.

“Asraf és el guanyador moral d’aquest programa i qui ho ha de saber, ho sap. Ni Adara, ni Jonan ni Bosco li arriben a la sola de les sabates. En aquests moments apagaria l’iPad si no fos perquè queda l’entrevista del quart classificat. Després d’això, deixaré de veure-ho. Les injustícies existeixen i aquesta és una molt i molt gran”, ha prosseguit.

L’Asraf ha estat un dels protagonistes de la gran final, en la qual ha tingut un últim enfrontament amb Adara i ha acabat marxant de plató indignat quan ha sentit que deia que ell havia estat el més pesat del concurs. La parella d’Isa Pantoja ha estat qui més pes ha perdut, això sí que ho pot ben dir. De fet, s’ha quedat amb la boca oberta quan ha sabut que s’havia aprimat 21,6 kg.

Missatge a Jorge Javier Vázquez, l’absència destacada en la gran final

Carlos Sobera ha volgut enviar un missatge a Jorge Javier Vázquez, qui hauria d’haver presentat la gran final. El presentador de Badalona continua de baixa mèdica i el seu substitut ha volgut dedicar-li unes paraules d’ànims: “Hauria d’haver estat aquí tots els dijous, però no. Encara que no estiguis aquí, Jorge, sí que ho estàs. Aquesta final, company, també és teva. De part de tot l’equip i de Mediaset, un petó molt i molt gran”.