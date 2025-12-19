Karlos Arguiñano trabaja en televisión desde hace muchos años, lo que le ha ayudado a ganar mucho dinero. El mundo de la gastronomía no es fácil y, en su caso, también ha tenido que enfrentarse a momentos en los que no llegaba a fin de mes. En una entrevista en El Hormiguero, el cocinero ha reconocido que hubo un momento en que se vio obligado a pedir un crédito muy elevado al banco porque no podía pagar nada.

Unos años atrás, cuando aún no triunfaba como uno de los presentadores estrella de Antena 3, se vio forzado a pedir ayuda: «No llegué a arruinarme, pero sí tuve que pedir un crédito de 250 millones de pesetas -actualmente, más de 1,5 millones de euros-«. Después de eso, llegó la crisis de 2008 y no veía la luz al final del túnel: «Me vi en un compromiso, la verdad, ya que el trabajo bajó muchísimo y tenía un agujero terrible en el restaurante… hasta el punto de que no sabía si me lo quitarían«.

De hecho, llegó a deber 30 millones de pesetas -180.000 €- a un pescadero de San Sebastián: «Piensen que, con ese dinero, podías comprarte un piso en aquella época». Si no le hubiera surgido la oportunidad de trabajar en televisión, confiesa, tiene claro que no podría haber montado la empresa y tampoco la bodega: «Ni nada de nada, en realidad».

Tampoco ayudó que la televisión vasca le retirara su programa de repente: «Me echaron de ETB después de 200 emisiones que habían ido muy bien. Me quedé en la calle, así que pedí trabajo en Telenorte y, afortunadamente, seis meses después TVE me contrató».

El cocinero da detalles del mal momento económico que ha atravesado | Antena 3

Karlos Arguiñano no tiene ganas de jubilarse aún

La situación económica ha cambiado mucho para Karlos Arguiñano. Sin embargo, no olvida aquellos meses en los que tuvo que recurrir al banco para poder ir a comprar. De hecho, en el nuevo libro de recetas que ha lanzado ha tenido muy en cuenta esos problemas de dinero: «Sempre pienso, cuando cocino, en la gente que gana 1.200 € al mes y tiene que alimentar a una familia. Uso alimentos sencillos que cualquiera puede comprar cerca de casa y a un precio razonable», explica.

Después de 36 años en televisión, ya sabe qué tipo de recetas triunfan y cuáles no: «Tengo claro que continuaré en televisión», ha dicho. Es cierto que se encuentra al final de su carrera, reconoce, pero de momento no tiene ganas de jubilarse: «¿Quizás dure aún dos, tres o cinco años más? No lo sé todavía, pero yo me siento muy fresco». A sus 77 años, parece que aún queda cocinero para rato.