Georgina Rodríguez: “Aquest ha estat l’any més difícil de la meva vida”

Georgina Rodríguez concedeix poques entrevistes, però sempre que ho fa acaba traient a la llum titulars cridaners. La influencer, coneguda per ser la parella de Cristiano Ronaldo, ha parlat per primera vegada de la pèrdua del fill que van patir el 18 d’abril quan només la nena va sobreviure al part gemel·lar.

En el moment en què ho van comunicar, van assegurar que havien sentit “el dolor més gran” que pot sentir qualsevol pare: “Els meus fills són els més important que tinc i cada passa que faig està marcada per ells. Aquest ha estat l’any més difícil de la meva vida perquè el moment més feliç va convertir-se en el més trist i ens acompanyarà tota la vida”, reflexiona davant de la revista Elle.

Georgina és una de les persones més seguides a Instagram, el que té coses bones i també dolentes: “Si busques el meu nom a Google resulta que estic enfadada amb la família de Cristiano, que tinc una germana que em demana diners, que m’ha passat no sé què amb Rosalía… La meva vida és molt més simple. No m’agraden els conflictes i mai no em discuteixo amb ningú. El pitjor és que tota aquesta informació és mentida. Moltes vegades els hi dic als meus amics que tenen molta sort de poder estar tranquils a casa”.

Georgina Rodríguez se sincera en una entrevista | Instagram

Georgina Rodríguez reflexiona sobre el feminisme, la fama i la relació amb Cristiano Ronaldo

Darrerament ha estat notícia per obrir les portes de casa i de la seva vida en un reality de Netflix. Milions de persones arreu del món han volgut veure com és un dia amb ella, el que no s’esperava: “Mai no m’hauria imaginat que tindria el meu programa i encara ara em sorprèn tot el que ha generat. Jo continuo sent la mateixa! Estic vivint un somni fet realitat, però la fama també m’ha impedit tenir la llibertat que comporta l’anonimat”.

“Sé què és estar sola i trista, sé què és guanyar i sé què és perdre. També sé què és perdre algú. Sé que soc com tu, que quan arribes a casa només vols treure’t les sabates i posar-te còmoda”, etziba per intentar demostrar que no és un àlien. Ha volgut fer un crit feminista i demana que les dones s’ajudin entre elles: “El 95% de les crítiques que rebo procedeixen de dones. Exigim drets que nosaltres mateixes no respectem i encara queda molt a fer. La societat no és igual d’exigent amb l’home com amb la dona en temes de bellesa, per exemple. Se’ns jutja aparentment per la nostra aparença”.

Georgina Rodríguez, portada de revista | Elle

I què ha dit sobre la relació amb Cristiano? Tot han estat bones paraules, és clar: “Ens vam enamorar a primera vista. Quan el vaig veure per primera vegada vaig sentir que el temps s’aturava. Mai no havia vist un home tan guapo, tan atent… Soc la xicota del millor futbolista del món”.