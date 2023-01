Letícia augmenta la despesa en roba: més de 53.000 € en complements

Letícia va voler estalviar-se crítiques i va intentar adaptar-se a la crisi econòmica amb una disminució dràstica de les seves despeses en roba. Després de dos anys amb poques compres, però, va decidir que l’austeritat ja no feia falta i va tornar a comprar moltes més peces durant el 2022. Així ho confirma UFO No More, una pàgina web especialitzada en la moda de la reialesa que publica un informe cada inici d’any. En aquest document, diu quants diners s’ha gastat cada monarca durant l’any anterior per poder comparar quina és la més austera i, altrament, la més malbaratadora.

En el cas de la dona de Felip VI, s’extreu que ha gastat 53.000 € en roba i complements en els últims 12 mesos. Si comparem aquesta xifra desorbitada amb la d’anys anteriors, s’evidencia que ha augmentat la despesa fins al punt de doblar-la respecte al 2021. S’ha gastat el doble de diners en roba, la que ha tornat a ser pràcticament sempre de marca. Aquesta notícia no farà gaire gràcia als detractors de Letícia i dels Borbons, que veuen com continua gastant diners en ampliar un armari que ja té prou models.

Charlène de Mònaco, la monarca més malbaratadora del 2022

En aquest rànquing, la primera posició d’ocupa curiosament Charlène de Mònaco. La dona del príncep Alberto va estar desapareguda durant un any en haver d’ingressar en una clínica. Ara que ha tornat a la primera línia mediàtica, però, ho ha fet per la porta gran amb looks caríssims. Ella és la royal que més diners ha gastat en roba aquest 2022, concretament 739.541 €.

La xifra és una autèntica barbaritat i només s’entén si es destaca que, dins d’aquests diners, es compten els 257.000 € que va gastar només en unes arracades d’or groc i diamants. A més a més cal sumar tots els vestits que ha dut, concretament 105 vestits nous amb una mitjana de 12.000 € per look. Si comparem aquesta bogeria amb Letícia, fins i tot sembla que l’espanyola hagi estalviat amb els seus 53.000 € en total… En el seu cas, de fet, diuen que la mitjana de cada conjunt és de 539 €.

Maria Olympia de Grècia i Kate Middleton ocupen la segona i tercera posició del rànquing

En segona posició trobem la princesa Maria Olympia de Grècia, que ha gastat més de 227.000 € en roba al llarg del 2022. En el seu cas, només ha estrenat 51 peces de roba… el que demostra que té un gust molt car amb una mitjana de més de 6.000 € per conjunt.

I de la grega, a la princesa britànica. Kate Middleton ha rebut per totes bandes des que s’ha sabut que ha gastat 217.000 € en ampliar-se l’armari aquests últims mesos. La premsa l’ha criticat moltíssim, ja que l’acusen de no ser considerada en un any que ha estat complicat per a l’economia del país. La dona de Guillem d’Anglaterra ha estrenat 204 looks, així que almenys pot dir que la mitjana que ha gastat en cadascun d’ells és bastant inferior a la de la segona classificada.

Si continuem baixant pel rànquing, trobem Sofia de Suècia amb 163.000 €, per exemple. Letícia ocupa la posició número 14, el que demostra que hi ha monarques que gasten encara molts més diners que ella. Això no justifica la seva despesa, és clar, i és probable que molts comencin a criticar-la en publicar-se la xifra total de les seves compres.