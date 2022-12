Al descobert alguns secrets de Letícia: sopars amb amigues i traïcions

Letícia Ortiz és el membre de la Casa Reial que més titulars acapara dia rere dia, ja que la premsa rosa analitza tots els seus looks i també el llenguatge no verbal. Aquesta setmana s’està promocionant el nou llibre de José Apezarena centrat en la figura de Felip VI i tots els homes que l’han envoltat al llarg de la seva vida. Ara bé, com era d’esperar també parla de la figura de la seva dona i treu a la llum alguna dada curiosa sobre ella.

Després de revelar com s’anomenen en la intimitat, el periodista va més enllà i recull informació que li ha arribat sobre l’actual monarca espanyola. Sobre la seva rutina, sap que va per casa amb roba còmoda i sense maquillatge. A més a més, diàriament realitza pilates i exercicis amb pesos. Pel que fa a la dieta, nega que només mengi verdura: “Diu que mai no ha fet dieta i que és mentida que sigui vegetariana: “Menja de tot, encara que sí que és cert que ho fa en petites quantitats”.

El que no li molesten són les crítiques al seu físic: “No li importa que diguin que està massa prima o que especulin amb la seva falsa anorèxia. Ella sempre ha estat prima i sempre ha sentit aquests comentaris sense que l’importin”. Continua dient que només s’ha operat el nas, encara que molts experts diguin que ha passat per quiròfan moltes més vegades.

Letícia, de compres per botigues barates | Europa Press

Letícia, preocupada per la pèrdua del prestigi com a periodista

L’escriptor posa èmfasi en què Letícia era una autèntica apassionada de la seva feina de periodista. En començar a sortir amb el príncep, va haver de renunciar-hi i no ho va portar gens bé: “Patia en pensar que molts creurien que havia arribat a presentadora dels Informatius gràcies a ell. El que més li fa mal és constatar que ha perdut el reconeixement i el prestigi de la majoria de companys després d’abandonar la professió. Està enfadada amb què menteixin sobre ella en els mitjans”.

Diu que Letícia manté alguna de les seves amigues periodistes, amb les que tindria el costum d’organitzar sopars secrets sempre que pot: “Sempre queden fora de Madrid en unes trobades en les que evidencia que té certa obsessió per evitar fotografies indiscretes. Li fa mal que presumptes amics i familiars l’hagin traït“.