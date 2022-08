Primera entrevista de Charlène de Mònaco després d’un any malalta

Charlène de Mònaco està tornant a la rutina a poc a poc després de més d’un any desapareguda. Després de tres operacions a Sud-àfrica, la dona del príncep Albert va haver d’ingressar en una clínica de rehabilitació per fer front a la depressió que es va derivar dels sis mesos horribles que va patir allunyada de la família. La casa reial pràcticament no ha volgut donar informació sobre el seu estat, però això no ha impedit que ella hagi concedit una entrevista a News24 en què ha tret a la llum tot el que ha viscut.

“He passat per un període molt difícil, però tinc la sort d’haver comptat amb el suport i l’amor del meu marit, els meus fills i la meva família dels que trec força. Físicament em trobo molt més forta, però és cert que el camí ha estat llarg, difícil i molt dolorós. No vull anar molt ràpidament, encara que avui em sento més tranquil·la. He reprès l’esport i he tornat a la natació després de diverses operacions esgotadores. Una d’elles em va deixar tan dèbil que vaig col·lapsar i vaig haver de ser traslladada d’urgència a un hospital”.

Charlène de Mònaco revela com han viscut els fills els seus problemes de salut

I els seus fills bessons com han viscut la distància? “Els han mantingut ocupats en cursos de vela, de conscienciació marina i de rescat aquàtic. Volem que prenguin consciència des de ben petits que el nostre medi ambient és fràgil i que és necessari respectar-lo amb petites accions. La nostra família és sòlida i tot gira al voltant dels nens”.

Charlène de Mònaco, amb els dos fills en la seva darrera aparició pública | Instagram

L’opinió pública ha estat molt pendent de l’evolució de la princesa, un estat del que s’han anat sabent coses molt a comptagotes. Ara que sembla que està més recuperada volen que reaparegui en els actes oficials per donar una imatge de tranquil·litat.