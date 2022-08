Cristina Puig continua sense feina: “Ara vull reordenar la meva vida”

Cristina Puig celebra avui el seu 50è aniversari, una data rodona a la que arriba en un moment professional una mica complicat. La presentadora ha hagut d’acomiadar-se del Faqs abans de trobar una altra feina, el que la deixa en una situació que reconeix que la preocupa. L’han entrevistat a La nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, en què reconeix que encara no té cap oferta de feina sobre la taula.

Cristina Puig continua de vacances | Instagram

Cristina Puig reconeix que encara no té cap projecte sobre la taula

En aquesta conversa també ha fet un repàs a la seva vida aquests darrers anys: “És molt fort perquè espanta quan poses el cinc al davant i això que entre els 40 i els 50 m’han passat coses molt bones. Als 41 vaig tenir a la meva filla, he canviat de feina i de casa. Espero que la pròxima dècada sigui tan bona com aquesta”.

“Estic en un procés de descompressió, d’allunyar-me i de fer net perquè ha estat molt intens… Molt maco i gratificant, però també molt dur. El Faqs no deixava indiferent i ara em costarà no ser-hi els dissabtes, a més a més que la gent amb qui treballava no hi seran i això és com un dol”, ha explicat.

Ara no té cap projecte televisiu en ment, per la qual cosa optarà per estar centrada en “reordenar” la seva vida. Per què creu que no li han arribat ofertes encara? Creu que l’edat té a veure: “Tinc la sensació que a les dones ens pesa més fer anys i més en el món audiovisual en què hi ha una dictadura de la imatge. A no ser que siguis a dins, és molt difícil que apostin per una dona al capdavant d’un programa. A les dones ens penalitza fer anys i això és així”, ha reflexionat en una entrevista en què assegura que confia en trobar un projecte que li agradi aviat.