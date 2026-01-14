Cristina Puig ha fet de presentadora a programes de diferents cadenes, encara que segurament la que més repercussió li ha generat ha estat la d’estar al capdavant del FAQS de TV3. Han passat uns quants anys, però la periodista encara recorda com de malament ho va passar en aquella època per culpa de les crítiques constants que rebia. Així ho ha confessat en una entrevista molt interessant que ha concedit al pòdcast Talents de Barcelona de Betevé, en el qual també ha tret a la llum quina ha estat la seva feina més sorprenent.
Sobre l’etapa al programa polític, reconeix que va arribar en un context intens que generava una pressió extra molt forta: “Va ser molt dur, era un moment molt complicat. Pots dir-li escrutini i jo et dic linxament“, ha etzibat amb contundència. El FAQS va ser “molt més que un programa de televisió”, considera, perquè va estrenar-se en una època en què hi havia una polarització política “molt bèstia” per tot el tema del procés: “El moment social que vivíem va provocar que es convertís en una cosa molt polaritzada. O eres d’uns o eres dels altres, no? I l’ase dels cops dels partits polítics vaig ser jo“.
“Nosaltres vam veure que hi havia molts trolls contractats expressament per fer escarni contra la presentadora del FAQS“, lamenta. Aquella situació no era fàcil de gestionar per a l’equip, però especialment per a ella mateixa: “T’he de dir que m’afectava sobretot a mi perquè jo, realment, intentava no mirar-m’ho i em vaig treure les notificacions. Ara bé, t’acaba arribant igualment perquè el soroll era tan gran que al final molts mitjans digitals d’allò em feien una notícia”. Un exemple són els seus pares, que no tenen xarxes socials i, tot i això, acabaven preguntant-li què havia fet i què havia passat perquè sentien alguna cosa.
La feina més sorprenent que ha fet Cristina Puig al llarg de la seva carrera
En un altre moment de la conversa, com dèiem, la presentadora ha tret a la llum un episodi bastant desconegut de la seva carrera periodística. Cristina Puig ha fet de dona del temps, un titular que molts dels seus fans no coneixien: “Jo quan ho explico, la gent no s’ho creu però vaig estar molts mesos fent de dona del temps a una cosa que s’anomena Canal Satélite Digital al Canal Méteo. El meu cap era el Tomàs Molina, de fet“.
La Cristina va compartir el canal amb meteoròlegs d’ara com el Jofre Janué, l’Enric Agud o la Mònica López que després se’n va anar a fer el temps a TVE: ” Allà, vaig aprendre a parlar d’isòbares. I, a més a més, ho feia tot en castellà… era increïble amb marejadas, marejaditas o vientos del norte“, recorda.
Aquell era un canal de 24 hores del temps amb meteoròlegs, és clar, i també periodistes que havien de fer prediccions quan tocava: “Les periodistes també fèiem el croma i parlàvem de les isòbares i tot això”. No li va agradar gaire aquella experiència, tenint en compte que ràpidament va fitxar per Betevé on va tenir l’oportunitat de fer els matins amb en Carles Prats del Sense Ficció i el TN.
Cristina Puig torna, d’aquesta manera, a la primera línia gràcies a una entrevista en la qual també ha aplaudit públicament la ràdio: “Per a mi, la ràdio és molt més natural i m’agrada molt més. La televisió no és més artificial, sinó que costa més de fer i és molt complicat”.