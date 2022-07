Cristina Puig: “Mai es farà un llibre del ‘Faqs’, s’haurien d’explicar coses molt fortes”

Cristina Puig (Barcelona, 1972) ha acomiadat el Faqs després de cinc anys del programa en la diana mediàtica. TV3 va prendre la controvertida decisió de carregar-se el seu format polític insígnia, un espai etiquetat com a “programa processista” des de l’estrena, el setembre del 2017. La presentadora de la darrera etapa, que han sigut tres anys, es mostra indignada amb l’abrupta cancel·lació, que amagaria motius polítics.

Molts la coneixen com la Cristina Puig del Faqs, una etiqueta que demostra com d’important ha estat en la seva carrera. Ha hagut de ser dur haver d’acomiadar-se’n.

Doncs sí, estem començant a fer el dol perquè ha estat una cosa molt intensa professionalment i personalment. Aquesta feina ha ocupat tots els dies de la meva vida els últims tres anys i també he d’acomiadar-me de la gent amb qui he treballat. El fet que coincideixi amb unes vacances ho suavitza una mica, però evidentment és un procés. Dius que sóc la Cristina Puig del Faqs però no hi estic d’acord. Crec que el Faqs ha tingut una cosa i és que la gent coneix el nom del programa.

Moltes vegades els programes s’identifiquen amb la presentadora o el presentador, el Ferreras, la Melero… Però, en canvi, aquest és el Faqs. Per això em sap tan greu que hagin pres la decisió de carregar-se una marca tan potent a la televisió com era el Faqs, perquè crec que és un error haver pres la decisió d’eliminar-lo quan havien creat una marca tan identificada que coneixien a Madrid, a Sevilla i a Europa.

Del Faqs es comentava absolutament tot el que passava i això deu ser esgotador.

Crec que el que li ha passat al Faqs no els passa a la resta dels programes de la casa. Els partits han fet servir el programa per al pim, pam, pum. Ens feien servir per a la guerra de partits que no s’entenen entre ells. Però també érem el termòmetre del que estava passant a la societat a nivell polític. Si les tensions anaven en augment, doncs també es mostrava al Faqs. La manera de criticar TV3, el Faqs, la presentadora i el país, per a uns, era no venir al programa i per als altres, venir-hi i després criticar-nos.

Ha estat un programa incòmode però que també els ha anat bé.

Exacte. Si una cosa ha tingut el Faqs és que hem estat un programa incòmode perquè tot el que passava a plató acaba transcendint. Va néixer en un moment en què el país estava convulsionat. El programa era representatiu del moment que travessava el país. Se’ns diu que hem estat el programa processista i no seré jo qui ho negui perquè, evidentment, en els moments àlgids del procés, el Faqs parlava sobre el tema. Ara bé, també ho feien tota la resta de programes de ràdio i televisió.

També hi ha molts polítics que s’han negat a anar-hi com per boicotejar-lo, però hi ha personatges d’altres professions que no hagin volgut anar-hi?

Clarament on hem trobat més reticències ha estat en el món polític. Però la Mercedes Milá, el Risto Mejide i el Xavier Sardá no van venir fins al final i ho van reconèixer en directe. Ella, per exemple, va deixar clar des del principi que havia sentit que aquest era un programa independentista. Realment ha vingut tothom, però sí que ha costat molt que vingués algú del món de l’esport, i més concretament del futbol i del Barça.

Cristina Puig parla del final del Faqs | Mireia Comas

Quina ha estat l’entrevista més agraïda que ha fet al Faqs?

Costa molt escollir perquè totes han tingut el seu què. Anar a Belfast per entrevistar a Patrick Paddy Armstrong em va agradar personalment perquè em va impactar la història dels quatre de Guildford. No puc oblidar la conversa entre Arnaldo Otegui i Jesús Egiguren, en què vam fer un exercici molt bo en aconseguir que s’escoltessin després de tant de temps i que ho fessin a la mateixa taula. Òbviament, tenir la possibilitat d’entrar a la presó amb els presos polítics i passejar pel pati en què la Dolors Bassa caminava va ser impactant i vaig estar molt agraïda a què ens deixessin fer aquell programa. I, per acabar, destacar haver tingut Villarejo a plató. Increïble.

I l’entrevistat més desagradable?

Sempre dic que l’entrevista al president de Polònia no va ser gens agraïda. Lech Wałęsa estava molt creuat, distant, no somreia i no em mirava als ulls… No sé què vam fer allà perquè vam perdre el temps amb un home que clarament no tenia ganes de parlar amb nosaltres. De fet, quan en va tenir prou va aixecar-se i va marxar.

Francesc de Dalmases ha demanat perdó per la discussió que va mantenir fa deu dies amb una periodista de l’equip del programa, en què l’hauria arribat a agafar pel canell mentre l’escridassava i proferia insults per l’entrevista que se li havia fet a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. El cas ha derivat en un escàndol mediàtic.

Jo vaig encadenar el final de l’entrevista amb l’inici de la següent, així que no em vaig assabentar del que passava directament. Jo vaig veure que el regidor marxava i vaig deixar de sentir res per l’orellera, així que vaig adonar-me que passava alguna cosa i, efectivament, era perquè estava passant allò en aquell moment. M’ho van explicar en detall quan va acabar el programa i sí, crec que és molt important que se sàpiga, perquè crec que aquestes actituds no es poden permetre a televisió i enlloc. Què s’han pensat? Què vol dir tractar els periodistes a crits? Els periodistes fem la nostra feina i si tu vas a un programa, doncs saps que et faran una entrevista. El que els polítics no es poden pensar és que els mitjans de comunicació són seus. Han de tenir les eines suficients per anar a un programa de televisió i respondre les preguntes. Si et pregunten, doncs respons. Què passa, que no venen perquè no poden escollir què els preguntaran?

En cap cas s’ha de permetre aquesta actitud. Ens hem begut l’enteniment? No puc fer gaire més que denunciar aquest fet i mostrar la meva solidaritat amb la companya que va viure aquest episodi lamentable i denigrant, perquè és un escàndol que passi això. El que no pot ser és que un periodista no pugui fer la seva entrevista perquè té por a què passarà després. No es pot permetre de cap manera.

Alguns han arribat a acusar el Faqs directament de treure el tema a la llum perquè es continuï parlant de vostès.

Només et diré que qui es pensi que això ho ha filtrat d’algú de dins del Faqs no pot estar més equivocat. El Jordi Basté ens va entrevistar dies després al Pere Mas i a mi i aquest tema no va sortir, per exemple. La persona a qui li va passar va deixar clar des del principi que no en volia parlar i cap membre de l’equip, per respecte, no ho va comentar. La qüestió és que va passar amb molta gent davant, que en va ser testimoni. Per què ha sortit ara? Doncs no en tinc ni idea. Jo, per respecte, em remeto al que va dir el director del programa i al comunicat de la productora.

La presentadora es pronuncia sobre les darreres polèmiques del programa de TV3 | Mireia Comas

L’equip sencer del programa ha mostrat una actitud reivindicativa des que va saber-se que el cancel·larien. S’han rebel·lat contra el final i això no és habitual.

Estic convençuda que el Faqs podria haver seguit molts anys en antena perquè nosaltres també fem entreteniment. No només érem un programa polític, també fèiem música en directe, humor, gags, hem parlat d’esports, de la guerra… Que no em diguin que som un programa polític perquè hem acompanyat la societat i ja no es parla més de política. És evident que no hem desaparegut per l’audiència ni per parlar només de política. En el nostre plató no hi havia gent, per la qual cosa he hagut de sentir que hem tret el públic perquè no ens critiquessin en directe. Què és aquesta bajanada? Feia temps que reclamàvem tenir públic perquè agrada molt sentir la respiració de la gent. El nostre plató el va ocupar Eufòria i ens vam quedar amb un plató en què no hi cabien.

Hem jugat una mica amb què hem estat un programa molt irònic i per això vam voler acomiadar-lo amb un últim programa gamberro, amb una festa perquè això no havia de ser un funeral. Hem fet bromes, vídeos divertits, hem buscat el doble sentit de les coses, amb els hashtags… Trobo que és agraït. Hem volgut acabar bé i fer broma. O algú es pensava realment que en aquell gag diríem qui ha matat el Faqs?

TV3 vol despolititzar la cadena, diuen, però la cancel·lació del Faqs és política en si mateixa.

Què vol dir despolititzar la graella? Si que és veritat que durant el procés tots els mitjans anaven plens de programes de política, però també ho feia La Sexta i Rac 1. Per què només han posat el focus en el Faqs? Perquè hem estat líders i perquè tot el que passava allà acabava transcendint i arribava a tot arreu. Ha arribat un punt en què als polítics els feia cosa venir a plató perquè sabien que pillarien pel camí amb tot el que diguessin. Despolititzar està molt bé, però que em diguin a mi quants polítics han vingut al Faqs darrerament més enllà de l’entrevista a la Laura Borràs. Aquests darrers mesos hem parlat de la guerra a Ucraïna i de moltes altres coses. De fet, estem un moment en què portar a polítics baixava l’audiència.

A més a més que m’agradaria que es recordés que el Faqs va fer una gran tasca durant la pandèmia perquè vam entrevistar especialistes de tot el món i vam estar en directe per fer un servei públic. La televisió estava deserta… Fer el Faqs tota sola a plató amb només tres càmeres i el realitzador va ser molt fort.

Cristina Puig busca feina nova després de la cancel·lació del Faqs | Mireia Comas

Ara engega vacances i toca picar portes per trobar feina nova.

Doncs sí perquè de moment no tinc res entre mans. En aquesta professió és habitual això d’acabar un projecte i sentir l’angoixa de no saber què passarà al setembre. Em toca buscar-me la vida com sempre he fet. El problema és que vas fent anys i cansa continuar amb aquesta incertesa. A més a més que hem de recordar que sóc dona i que ja no tinc vint-i-cinc-anys. Ser dona en el món de la televisió perjudica perquè diuen que a televisió volen la joventut. Què vol dir això? Pensen que posar presentadors joves farà que la gent jove la miri més? A les dones ens juga molt en contra la imatge i els anys perquè la dictadura de la imatge en el cas de la dona encara és horrible perquè no pots tenir els cabells sense tenyir, arrugues… Tinc els meus dubtes amb què això canviï.

Arribarà el dia en què es publiqui un llibre en el que s’expliqui tota la veritat darrere del final de Faqs?

No ho crec pas. Aquest llibre no s’arribarà a fer perquè no crec que ens el deixessin publicar, ja que llavors s’haurien d’explicar coses molt fortes perquè en el Faqs s’han viscut coses realment molt i molt impactants… La gent que hi està des del primer dia podria treure a la llum coses molt grosses.