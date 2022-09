Dalmases i el director del ‘FAQS’ topen amb relats diferents de l’escridassada a una periodista

Va ser amb la porta tancada o no? Un detall fonamental de l’escridassada del diputat de Junts Francesc de Dalmases a una periodista de l’equip del programa FAQS, de TV3, continua sent motiu de controvèrsia. Dalmases i el que va ser director del programa, Pere Mas, han donat versions contràries dels fets en una compareixença a la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) del Parlament aquest divendres.

Segons el diputat, la porta de la sala va quedar oberta mentre es produïa una “discussió encesa” entre ell i la periodista amb qui havia acordat el format de l’entrevista a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en què se li va preguntar per detalls del cas judicial del qual està pendent. En canvi, Pere Mas ha assegurat que la porta es va tancar i que se li va impedir el pas a una altra persona de l’equip que hi va acudir quan va sentir crits.

L’exdirector del ‘FAQS’, Pere Mas., a la comissió de control de la CCMA al Parlament en què s’ha tractat el cas de Francesc de Dalmases / Parlament de Catalunya

El grau d’intimidació en la discussió, al centre de la controvèrsia

El detall de si la porta estava oberta o no ha centrat part de debat perquè és clau en el relat de la intimidació que l’equip del FAQS descriu. “La informació va córrer pels passadissos. Em va venir a buscar la persona de producció a qui no havien deixat entrar tremolant, nerviosa i alterada i m’ho va explicar”, ha assegurat Pere Mas. “Hi havia una situació de vulnerabilitat laboral pel futur de tothom”, ha argumentat, ja que era el penúltim programa i ja se sabia que no tornaria a la graella de TV3 i que l’equip, la majoria contractats per la productora El Terrat. Aquesta situació que va fer que la persona afectada per l’escridassada no volgués denunciar-ho per “por”, segons Mas.

En canvi, segons Dalmases, no hi va haver cap tipus d’amenaça. “Quin sentit tindria un cop acabat el programa d’un espai que acabava”, ha preguntat.

“No podia callar”, al·lega Dalmases

Seguint el seu relat, un cop acabada l’entrevista, de la qual Dalmases considerava que no havia respost al que havia acordat amb la subdirectora del programa, que coneix des de fa anys per raons professionals, va pensar que “no podia callar” i va mantenir una discussió amb ella al trenet, que és com se’n diu en l’argot de TV3 de les saletes on convidats i col·laboradors esperen el torn per entrar al platí. I ha assegurat que les portes estaven “obertes”. “Aquelles persones que m’havien recomanat no fer l’entrevista tenien raó. Jo havia donat la cara i m’havia equivocat”, ha al·legat per explicar l’origen de la seva indignació.

El que sí que ha admès el diputat és que aquesta situació, tot i relatar-la d’una manera diferent que Pere Mas, “no s’hauria d’haver produït en aquell lloc i en aquell moment”, i ha demanat disculpes. Però ha negat que mai s’hagin produït “orientacions” ni “coaccions” a periodistes. En canvi, Mas ha lamentat la “intimidació inacceptable” que hi va haver i ha retret també a Dalmases que l’endemà es podria haver disculpat i que inicialment, quan es va fer públic, va negar els fets.