El grup de periodistes Ramon Barnils expulsa Dalmases per l’incident al FAQs

La junta del Grup de Periodistes Ramon Barnils s’ha reunit aquest divendres de manera excepcional per decidir sobre el futur dins de l’entitat de Francesc de Dalmases, la mà dreta de la recentment destituïda presidenta del Parlament, Laura Borràs. Davant d’un incident que es va produir al programa de TV3, FAQs, on Dalmases va traspassar les “línies vermelles del respecte” -en paraules de l’entitat- amb subdirectora del programa, la junta del grup Barnils ha decidit expulsar amb efectes immediats el periodista de l’entitat per vulnerar greument els seus objectius fundacionals.

El grup ha mencionat en un comunicat de premsa que després d’obrir una investigació per aclarir els fets han considerat per unanimitat que Dalmases havia de ser expulsar de l’associació. “La junta, després d’analitzar les versions dels fets dels dos principals implicats, considera que els fets ocorreguts constitueixen una vulneració greu dels estatuts del grup Barnils i de les finalitats de l’associació, que son, entre d’altres, defensar un periodisme crític, independent i rigorós i combatre el dirigisme, la censura i l’autocensura als mitjans de comunicació”, ha dit l’entitat en el mateix comunicat.

Laura Borràs i Francesc de Dalmases durant el ple / ACN

Més pressions per part de Dalmases

Durant l’investigació que han fet des del grup Barnils també han comprovat l’expedient sancionador que ha obert la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) contra el periodista. De fet, ells mateixos han assegurat que en l’informe també es parla d’altres pressions des de l’equip de Laura Borràs per intentar delimitar les preguntes de l’entrevista, una actitud que també han vist que no encaixa amb els fonaments de l’associació i que també han fet servir com a al·legació per expulsar Dalmases del grup Ramon Barnils. L’associació també ha criticat l’actuació i ha sentenciat: “Des del Grup de Periodistes Ramon Barnils denunciem que les pràctiques de pressió de periodistes per part de càrrecs polítics i dels seus equips, amb menor o major contundència, són lamentables però també habituals”.