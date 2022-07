“Francesc, prou”: Borràs va intentar aturar Dalmases al ‘FAQS’, segons TV3

TV3 ha presentat aquest divendres a la sessió de control del Parlament de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) l’informe elaborat sobre l’incident viscut al FAQS de TV3 el passat 9 de juliol que inclou els detalls de la situació. L’informe de tres pàgines descriu quina reacció va tenir la presidenta del Parlament davant la discussió que Francesc de Dalmases va tenir amb la periodista del programa, segons la versió de la productora. El document mostra les condicions que va posar l’equip de la presidenta al programa: canviar periodistes i que no hi hagués repreguntes.

L’informe relata que la direcció del programa, produït per El Terrat. La productora, segons el document, va rebre diverses condicions de l’equip de Borràs, entre les quals “no ensenyar al videowall [pantalla on es mostra informació gràfica] els mails de Laura Borràs que apareixen a la instrucció judicial on explica al seu interlocutor com fraccionar contractes” i “canviar els periodistes que hi havia convidats i que no hi hagi repreguntes”.

Extracte d’una part de l’informe

D’acord amb l’informe, el programa va acceptar la primera condició i es va parlar amb l’advocat de Borràs, Gonzalo Boye, per tal que tot el que un periodista explicava a plató sobre el cas fós “objectiu, precís i entenedor”. En canvi, no es va acceptar canviar els periodistes previstos, “però es limita a una pregunta per periodista, que és el que es fa habitualment”. Tot i així, en el directe una periodista va fer repreguntes i el programa no la va tallar.

Versions enfrontades sobre les fets fora de càmera

L’informe també explica què va passar després de l’entrevista i ja fora de focus, on va començar el conflicte. La versió de la productora és que la subdirectora i la productora de convidats van anar a buscar Borràs a la sortida del plató. “Ella surt molt enfadada i diu que ha fet un assaig de cara al judici”, detalla el text. L’informe diu que quan es troben amb Dalmases aquest “aparta la productora de convidats i agafa pel braç a la subdirectora i tanca la porta”.

A continuació, segons aquesta versió, l’informe detalla: “Comença a cridar coses com ‘m’has traït’, ‘has faltat a la teva paraula’, ‘programa de merda’, ‘això no m’ho pots fer’, ‘presentadora patètica’ i ‘mala periodista’, combinat amb cops contra la taula. En un moment donat, Borràs intenta calmar Dalmases i li diu ‘Francesc, prou'”. A més a més, després d’aquesta escena, el cap de premsa de la presidenta s’hauria queixat de leA ps preguntes dels periodistes, mentre a fora —diu l’informe— “li tremolen les cames” a la productora de convidats i aquesta envia un missatge de Whatsapp al grup de direcció del programa: “Han tancat a la [periodista]”.

L’informe continua explicant que el tècnics de so que posen micròfons als convidats “escolten els crits i els cops i van cap allà” i “el regidor del programa acaba sortint de plató per demanar silenci, perquè els crits arriben a plató”. “La subdirectora acompanya Borràs, Dalmases i la persona de premsa a la porta giratòria de sortida. No parlen durant el trajecte. A la porta, Borràs fa una mitja abraçada en silenci a la [nom de la periodista]”.

La versió de Dalmases, segons l’informe de TV3

El document lliurat avui també recull la versió dels fets de Dalmases. El diputat diu que va facilitar l’entrevista perquè la periodista li ho va demanar. Dalmases assegura que van dinar plegats dues setmanes abans perquè fa deu anys que es coneixen. El diputat i mà dreta de Borràs detalla que es va intentar “acordar el format”. Segons Dalmases, el programa no accepta la proposta que l’entrevista es faci a la seu del Parlament i tampoc accepten que sigui de caràcter institucional i sense preguntes dels periodistes convidats i que sigui només la conductora la que les faci.

Borràs amb Dalmases surten a saludar els concentrats davant del Parlament / EP

Dalmases apunta una diferència de tracte entre Borràs i Carme Forcadell, que va ser entrevistada la setmana següent. “Va ser [una entrevista] sense preguntes de periodistes, però amb la presidenta Borràs això no es va acceptar. Tampoc accepten que puguem proposar altres noms de periodistes que refermin la necessària diversitat ideològica en l’anàlisi, o si més no algú que no sigui obertament hostil”, assegura Dalmases.

Segons la versió del diputat, no es va acceptar que es mostressin imatges dels correus i les repreguntes per recomanació de l’advocat Gonzalo Boye. Dalmases justifica les negociacions per pactar les condicions de l’entrevista. “Són habituals”, sosté. Ara bé, en la seva argumentació Dalmases reconeix que “és una situació i anòmala” que sigui un diputat qui faci aquestes negociacions, “però cal aclarir que hi ha una relació d’amistat molt antiga” entre ell i la periodista.

Dalmases nega violència: “No l’agafo ni pel canell ni pel braç”

El diputat també descriu que durant l’entrevista va rebre missatges de la periodista reconeixent que a la presentadora l’entrevista “se li està escapant de les mans” en permetre repreguntar. Dalmases reconeix que en acabar l’entrevista comencen a discutir, però nega contacte físic: “No l’agafo ni pel canell ni pel braç. Entrem dins per no discutir al mig del passadís. I el cap de gabinet de la LB és qui tanca una de les dues portes del trenet, perquè l’altre extrem està obert en tot moment”. En aquest sentit, Dalmases nega que hi hagués “violència” i també que hi hagués “insults” i “amenaces”.

Diferents grups parlamentaris han denunciat els fets que recullen l’informe, que ha estat repartit en paper durant la mateixa sessió i s’ha deixat cinc minuts perquè se’l llegissin. La presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha condemnat els fets, però ha evitat respondre preguntes sobre si considerava que s’havia violat el codi de conducta dels parlamentaris. Alguns diputats han criticat que la direcció de TV3 no hagués actuat abans i s’han preguntat si s’han produït situacions així en altres ocasions. Romà ha dit que s’està pensant mesures com evitar que els entrevistats puguin venir acompanyats de més de dues persones. També s’estudia permetre que els periodistes puguin enviar denúncies de forma anònima si són víctimes d’abusos i coaccions.