Dalmases, absent de la comissió que posa el focus en l’afer del ‘FAQS’

El diputat de Junts per Catalunya Francesc de Dalmases no assisteix aquest divendres de la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), en la qual els diferents grups parlamentaris posaran el focus sobre la polèmica al voltant de la “discussió encesa” que el parlamentari va tenir amb una periodista del programa FAQS de TV3 el 9 de juliol. Junts ha obert un expedient informatiu per investigar els fets, que instrueix l’advocada Magda Oranich. El partit dona suport al diputat perquè es defensi, mentre han plogut crítiques pels detalls que han transcendit sobre l’esbroncada a TV3.

Dalmases, després de reconèixer que havia discutit amb la periodista per l’entrevista que se li va fer a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs, va anunciar que s’apartava del rol de portaveu de Junts ala Comissió de control de la CCMA, però que continuaria formant-ne part. Tot i així, aquest divendres el diputat i mà dreta de Borràs no s’ha presentat i ha estat substituït per la diputada de Junts Cristina Casol, però ha assumit el rol de portaveu el diputat Francesc Ten. En aquesta sessió també hi ha, per part de Junts, la portaveu del grup parlamentari, Mònica Sales, i el diputat i portaveu del partit, Josep Rius.

L’absència de Dalmases impedeix que aquest mateix divendres comparegui per explicar els fets que han originat la polèmica. Això ha motivat que la CUP expressés el seu malestar perquè si la compareixença no es fa avui probablement no es pugui fer fins d’aquí dos mesos “i perdi tot el sentit”, ha advertit el diputat cupaire Xavier Pellicer.

Sobre aquesta qüestió, la comissió ha votat per unanimitat a favor de les compareixences tant de Dalmases, els directors de TV3, Catalunya Ràdio, ACN i el director del FAQS.

La comissió es compromet a fer la compareixença de Dalmases “el més aviat possible”

El president de la comissió, el socialista David Fernández, ha explicat que “les compareixences són voluntàries i s’han de fer d’acord amb els compareixents”. Segons ha dit, “s’ha intentat que es pugui fer el més aviat possible i no ha pogut ser”. A banda de la compareixença de Dalmases, la CUP també va demanar que comparegués Borràs, una petició que es va refusar. Els cupaires han demanat que aquesta decisió es reconsideri.

La Mesa del Parlament va derivar dimarts passat a la comissió de l’Estatut del Diputat el cas del portaveu adjunt de JxCat Francesc de Dalmases perquè analitzi si va incomplir el codi de conducta amb l’incident amb una periodista del ‘FAQS’ de TV3. Els grups parlamentaris de PSC-Units, ERC, CUP-NCG i En Comú Podem van exigir en una carta conjunta a la presidenta de la cambra catalana ara suspesa, Laura Borràs, que iniciés un procediment per determinar si el diputat havia “vulnerat el codi de conducta”. Els grups també van instar Borràs a “emprendre les accions pertinents” en cas que es confirmi la vulneració del codi.