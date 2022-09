Cristina Puig, enfurismada en directe per una informació falsa sobre ella

Cristina Puig ha entrat en directe al Versió RAC1 per desmentir la informació que estava donant Rocco Steinhäusser, una intervenció que ha derivat en una picabaralla en directe que ha generat moltíssims comentaris. Tot començava amb les paraules del tertulià, que deia que la presentadora ha rebutjat posar-se al capdavant del nou programa de 8tv perquè està “molt tocada” per la cancel·lació del Faqs: “Em diuen que no està amb ganes de presentar res i que va dir que fins al gener no comptin amb ella”.

La font del presentador és un director de TV3, qui sembla que no hauria parlat gaire bé de l’expresentadora del Faqs: “Quan li vaig dir que la Cristina Puig estava tocada, em va dir que més tocada estava la Laura Rosel quan la van fer fora perquè allò sí que va ser una gran putada. Em va dir que la Cristina Puig s’hauria de relaxar i jo em vaig quedar al·lucinant”. El pitjor encara havia d’arribar: “A més a més, em diuen que va fer molta insistència per presentar el Faqs i substituir la Rosel”.

Rocco Steinhäuser ha fet enfadar Cristina Puig per una informació sobre ella | TVE

Cristina Puig entra en directe per desmentir la informació de Rocco Steinhäusser

Era llavors quan Cristina Puig deia prou i decidia entrar en directe per via telefònica. Visiblement enfadada, va deixar les coses clares: “Vull dir-li al Rocco que si té coses a explicar, crec que hauria de trucar a la persona de qui està parlant amb aquesta facilitat. Com pot ser que digui coses que no són veritat quan a mi ell mai no m’ha trucat per demanar-me cap mena d’informació. Si m’estàs fent pagar que jo et digués que no podia confirmar encara que faria el Faqs el dia que tu ho vas anunciar… Fa tres anys i mig d’allò”.

“No pots sortir tan alegrament i dir que jo vaig demanar fer el Faqs perquè això que dius és absolutament mentida. I número dos, també és mentida que jo hagi rebutjat fer el programa de 8tv perquè estigui tocada. No sé si això t’ho has inventat o si t’ha mentit qui t’ho ha explicat. No penso muntar un número al programa del Toni per generar clics. Aquí hi ha una diferència, Rocco, i és que tu aquí tens una plataforma en la que vas dient coses. El que no pot ser és que diguis coses com la que acabes de dir que són mentida i sense haver parlat amb mi perquè això trenca amb tots els principis del periodisme. M’hauries d’haver dit que el director de TV3 et deia allò i jo t’hagués dit que era absolutament mentida. És molt fàcil escampar una bomba com aquesta sense dir quin director t’ho diu”, ha prosseguit.

Cristina Puig ha reconegut que també creu que l’acomiadament de la Laura Rosel va ser greu, el que ja havia comentat públicament amb anterioritat: “Ara bé, jo no vaig demanar mai fer el Faqs. A mi em van venir a buscar i em sembla molt greu el que has dit. I no sé per què estic donant aquestes explicacions, però és que no podia quedar en res que hagis fet una afirmació així. Em sembla gravíssima l’afirmació que has fet. I sí que he rebutjat dues ofertes de 8tv, però no perquè estigui tocada sinó per raons que crec que tu no has de saber i que a tu no t’interessen”.

Cristina Puig nega les afirmacions de Rocco Steinhäusser | TV3

Toni Clapés finalitza la conversa per evitar més problemes

El Rocco li diu que “desconfia d’ella” des que li va assegurar que no sabia absolutament res sobre el seu fitxatge per al Faqs quan sí que ho sabia. Ella ha acabat reconeixent que creia que aquesta conversa no l’haurien d’estar mantenint aquí i Toni Clapés posava fi a l’entrevista per evitar entrar en un bucle: “Jo només he volgut entrar en directe per desmentir la informació que has donat”, ha dit la Cristina com a comiat. El Rocco, poc després, repetia que ell es reafirmava en tot el que havia dit perquè diu que és la informació que li ha donat un directiu de TV3.