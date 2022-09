Agnès Marquès presenta un ‘Planta Baixa’ de debat i ritme més pausat

TV3 ha estrenat la nova temporada de Planta Baixa, que s’ha emès per primera vegada en horari de tardes. Agnès Marquès ha agafat el relleu de Ricard Ustrell al capdavant d’un espai renovat que ha volgut reformar el plató com a mostra ben visible d’aquesta nova etapa. Sofàs de color mostassa, tranquil·litat i un clima molt distès de la presentadora amb els primers col·laboradors de la tarda.

Agnès Marquès ha donat la benvinguda a la nova audiència del programa: “Estic encantada de retrobar-vos en un plató del Planta Baixa amb canvis estètics i canvis en els continguts que us oferirem. Volem que aquí passin moltes coses, en un programa llarg pel que passaran moltes persones i gent interessant. El que volem és convertir el Planta Baixa en un espai de tarda on compartir, pensar, ampliar el nostre marc mental, on riure i també aprendre. Estem molt contents i neguitosos de retrobar-vos perquè ho hem preparat tot per a vosaltres i espero que en gaudim tots plegats”.

Aquests són uns objectius ambiciosos, els que intentaran complir amb seccions i tertulians nous. Una de les propostes que fan en la nova temporada és fer descobrir a l’audiència una de les paraules menys utilitzada del diccionari català per eixamplar el vocabulari en català. El primer mot que han escollit ha estat “aprestar”, el vol dir preparar: “Cada dia els escriurem en una tassa que us anirem mostrant per ajudar-vos a retenir aquesta paraula, uns mots que no fem servir habitualment i que introduirem en diverses frases per veure com la podem fer servir”.

👋 Avui, primer dia d'escola i de temporada del nou #PlantaBaixaTV3, amb:



📍 Consells per estalviar en la tornada a la rutina

📍 Darreres estrenes de sèries amb @tgarciaramon

📍 La mirada particular de @czanon



📺 I molt més! A partir de les 16.45, amb @MarquesAgnes, a @tv3cat pic.twitter.com/jR8V50NfRe — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) September 5, 2022

El Planta Baixa també analitza l’inici de curs escolar

Aquest ha estat el seu primer dia d’escola, el que han engegat en un ambient distès amb els tertulians que demostra que també canviarà el to del programa. De clima més tranquil i un ritme més pausat, serà un Planta Baixa més adient per a la calma de la tarda. Com era d’esperar, han parlat de l’inici del curs escolar i han connectat amb una escola per veure com han viscut aquesta jornada inicial. I, a partir d’aquí, han donat pas a un petit debat entre els tertulians en què han criticat que el jovent faci moltes faltes d’ortografia i que la sintaxi té cada vegada menys importància”. Han analitzat quantes hores treballen i quants dies de vacances tenen els professors, un tema polèmic que sempre els persegueixen.

En aquesta estrena, també donaran consells per a la tornada a la rutina. No faltaran idees sobre les sèries que s’han estrenat recentment, així com una entrevista a l’actor José Sacristán en el primer espai d’entrevista profunda que ha volgut afegir Agnès Marquès en aquest nou projecte.