‘Els Matins’ amb Ariadna Oltra, molt similar a l’etapa anterior

Els Matins han engegat una temporada nova amb part de la plantilla renovada. El canvi més evident, la nova presentadora que tenen al capdavant: aquest ha estat el primer programa d’Ariadna Oltra, que torna a un dels espais que més la van ajudar quan començava en el món periodístic. Els teleespectadors tenien ganes de veure com s’adaptaven a la marxa de Lídia Heredia, la fins ara presentadora i editora del format matinal de TV3. Després de més de deu anys com a cara visible, a principis d’any decidia canviar de vida i marxar a fer de corresponsal als Estats Units. Ara el conduirà l’Ariadna, com dèiem, que ha engegat l’emissió en un dia clau i ple d’actualitat. El tema principal? L’inici del curs escolar.

La primera entrevista en directe d’aquesta nova etapa ha estat l’home del dia, el conseller d’Educació, Josep G. Cambray. També comptaran amb Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC. L’objectiu és seguir l’inici escolar des de diferents escoles, les que tornen a omplir-se després de l’estiu.

“Bon dia, són les vuit el matí del dia que TV3 estrena temporada i que els nens tornen a l’escola. Som a Els Matins, comencem“, ha saludat la presentadora a l’audiència de TV3 que s’haurà d’habituar a veure-la a ella quan sintonitzin Els Matins a primera hora. Juntament amb les companyes de la taula, han fet un repàs a les notícies del dia i també a les previsions d’una setmana intensa gràcies a la Diada.

Els Matins manté l’estil i to habitual en el primer programa de la nova temporada

Ariadna Oltra ha demostrat serenor i taules en aquests primers minuts de programa, el que continua amb l’estil habitual mentre analitzen les claus del dia i tota l’anàlisi de l’actualitat. La cadena confia que la presentadora captivi els teleespectadors, els que tenen per tònica sintonitzar la cadena per informar-se de què marcarà la jornada. Aquesta serà una primera emissió marcada pel monotema de l’educació, una arrancada de curs que centrarà l’escaleta en ser el tema central del dia. L’estil ha estat el mateix que a l’etapa amb la Lídia Heredia, una fórmula que ja funcionava i han optat per no canviar gaire.