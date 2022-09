El ‘Tot es mou’ canvia radicalment en el nou horari: més modern i dinàmic

Helena García Melero ha engegat un Tot es mou migdia totalment renovat i més modern que ha passat a emetre’s a la franja matinal, una nova etapa que han volgut encetar amb canvis significatius. Plató nou, més seccions i el fitxatge de col·laboradors estrella. L’objectiu de la presentadora és que aquesta no sigui una emissió estàtica, sinó tot el contrari: han incorporat una pantalla gegant que els servirà com a finestra per poder connectar amb tots els corresponsals que han repartit pel territori, unes excursions en les que també se sumarà ella mateixa més endavant.

La presentadora ha donat la benvinguda a la nova temporada molt animada, amb un programa que començarà a les 10:30 i finalitzarà a les 13:50 hores. Ha deixat clar que mantindran la seva essència, però sense oblidar que han d’adaptar-se al canvi de franja. Han començat fent un cop d’ull a l’inici escolar des de diferents escoles, han repassat els titulars esportius més potents del cap de setmana i han anunciat que entrevistaran el president d’Òmnium i parlaran al canvi climàtic. Grafisme i plató renovats, en un primer programa molt més dinàmic.

Estrena el nou Tot es mou |TV3

El Tot es mou migdia incorpora seccions noves

En aquesta temporada també donaran pes als successos, els que volen potenciar per atreure l’atenció dels teleespectadors més fans de les notícies més tèrboles. Això s’ha vist en l’anàlisi que han volgut fer a l’última hora sobre la detenció d’un home que preparava un atac terrorista a Catalunya. No faltarà la taula d’actualitat a partir de les 11:20 hores, moment en què diran la seva els nous tertulians que s’han incorporat al projecte. I, finalment, també faran la competència a Karlos Arguiñano amb una secció de cuina i nutrició amb fitxatges de renom.

🔴 Ara, a #TotEsMouTV3

🔹Les escoles obren portes més aviat que mai.

🔹Els efectes del canvi climàtic amb la catedràtica de Física de l'Atmosfera Maria Carme Llasat

🔹Carles Tamayo ens alertarà dels riscos de les criptomonedes



▶ https://t.co/2QRcj9BC4O pic.twitter.com/sJ0JCVTTJ7 — Tot es mou (@totesmoutv3) September 5, 2022

TV3 engega una temporada nova en la que confien moltíssim, unes novetats destacades en les que destaca precisament el canvi de cromos que van voler fer a la graella en intercanviar els horaris del Planta Baixa i el Tot es mou. Els teleespectadors són molt diferents en cadascuna de les seves franges, els que els forçarà a intentar adaptar-se als gustos i necessitats dels seus nous horaris. De moment, el Tot es mou migdia ha aconseguit perseguir l’actualitat d’una manera molt més directa i animada del que feien en unes tardes més reposades i sense tants temes del dia.