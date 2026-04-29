Laura Rosel ha parlat, per primera vegada, dels motius que van motivar el seu acomiadament del Preguntes freqüents (FAQS) de TV3. La de Sabadell va ser-ne la presentadora durant un any, entre el 2018 i el 2019, quan van seleccionar-la per substituir Ricard Ustrell. El programa polític dels dissabtes va gaudir d’una popularitat i una audiència espectacular, per la qual cosa des de casa va sorprendre que la fessin fora. Com li van justificar la decisió? Ha estat ella mateixa qui ha recordat què va passar en una reunió que la va deixar amb la boca oberta, ja que no havia vist cap senyal previ que li fes pensar que deixarien de comptar amb ella.
Ho ha explicat, molts anys després, en una entrevista promocional que li han fet a Ràdio 4 abans de l’estrena del seu programa de La 2 Cat, No se n’ha parlat prou. Samanta Villar ha volgut ficar el dit a la ferida i li ha preguntat directament què va passar, un interès que l’altra ha satisfet perquè no s’ha tallat ni un pèl: “El FAQS es va acabar per a mi perquè algú va decidir que jo ja no hi encaixava… i ja està. Tot i que la màxima audiència es va aconseguir en la meva etapa“. La decisió no se l’esperava, això ho ha reconegut, sobretot perquè havien marxat de vacances de Nadal amb un seguiment boníssim: “Aquell programa va tenir un 22% d’audiència, una bogeria”.
Tenint en compte que el feedback era positiu, no va sospitar res quan van convocar-la a una reunió a la tornada de Reis: “El dia abans de tornar a la redacció, em van convocar a un cafè i jo vaig anar-hi amb la meva llibreta perquè pensava que parlaríem de temes. En canvi, el que em van dir era que no calia que tornés“.
Quina excusa van donar a Laura Rosel per justificar el seu acomiadament del FAQS?
Els membres de la tertúlia volien saber quina explicació van donar-li, doncs, i Laura Rosel ha explicat com va anar la cosa: “La presentadora no pot estar per sobre del programa, que no era un programa que s’hagués de vincular tant a una cara en concret, que estava tirant-lo a una banda massa periodística amb massa contingut de pes… No hi havia per on agafar-ho“, ha etzibat amb contundència.
“En el meu cas va ser una excusa de mal pagador, no n’he tret l’entrellat encara”, ha reconegut. La presentadora lamenta que va ser una gestió a nivell personal “pèssima” perquè no li havien posat sobre avís tampoc: “Si realment ja veien que no encaixava el meu estil amb el programa o amb el que tu t’havies imaginat que havia de ser el programa, doncs home parlem-ho i diga’m que tiri cap aquí o cap allà, que em proposessin fer algun canvi… No m’havien dit res ni havíem tingut cap enganxada o cap esbroncada o cap dia en què m’hagués plantat. Si és que anava tot bé“.
Una entrevista que serveix per conèixer la versió d’una presentadora que confiava poder acabar la temporada en un dels programes d’èxit del moment.