Nuria Roca relata quina ha estat la seva pitjor experiència laboral

Nuria Roca i els col·laboradors del seu programa han estat comentant les notícies d’actualitat durant l’emissió d’aquest diumenge, en la que han acabat confessant anècdotes personals com és habitual. En aquesta ocasió, ha estat la presentadora qui ha recordat una història que mai no havia tret a la llum i que té a veure amb els seus inicis en el món de la televisió.

La tertuliana ha tingut diverses feines a la petita pantalla, però ha volgut recordar especialment una de les primeres que va realitzar quan encara estava estudiant la carrera universitària. Nuria Roca va fer les pràctiques a la redacció d’uns Informatius, una experiència que no va gaudir gaire per culpa del cap que tenia assignat: “Jo he tingut molts caps, però un dels que recordo amb menys estima era l’editor d’aquells Informatius”.

I per què no li té estima? Bàsicament, perquè no la va tractar gens bé: “L’editor no em dirigia la paraula perquè creia que jo era model i que m’havien posat allà per guapa. Al cap d’uns mesos, com que ningú no em parlava perquè m’assetjaven, un dia ell em va veure treballant i em va preguntar que què feia. Jo estava preparant el treball de final de carrera i així li ho vaig comentar. Ell es va quedar sorprès i em va dir que no s’esperava que jo estudiés. Des que ho va saber, va començar a parlar-me”.

Nuria Roca va tenir un cap que no la valorava | La Sexta

Els companys defensen Nuria Roca després d’una confessió personal

El seu marit, l’escriptor i col·laborador Juan del Val, ha volgut defensar-la: “Aquell cap teu no era excèntric, era ximple“. De la mateixa manera ho ha fet el company Gonzalo Miró: “Després te n’adonaries que, per tot el que havia de dir-te, potser millor que no et digués res”.

Ha estat en aquest moment quan ella ha confessat que no va passar-ho gens bé en aquella etapa professional: “Ho vaig passar bastant regular perquè us dic de debò que no em dirigia la paraula“. Una experiència traumàtica que va deixar enrere i que ara recorda amb un gust amarg.