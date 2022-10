Discussió de Nuria Roca i Juan del Val en directe per la relació amb els ex

Nuria Roca i Juan del Val han tornat a demostrar que no tenen problema en dir-se el que pensen a la cara. Després de tants anys casats queden pocs secrets entre ells, una sinceritat que transmeten cada diumenge quan coincideixen a La Roca. Aquest cop estaven parlant de l’amistat entre exparelles, un tema que la presentadora reconeixia que acostuma a generar problemes: “Normalment tu decideixes si tens relació amb un ex o no, tot depèn de com li senti això a la teva parella actual”.

Davant d’aquesta afirmació, l’escriptor també deia la seva: “Jo crec que la gelosia no té temps, sempre succeeix en el present… encara que el record també et posa gelós”. A partir d’aquí van anar fent una broma darrere d’una altra sobre les infidelitats amb els ex, fins que van preguntar-li directament a la Nuria si ella té relació amb els seus ex. Ràpidament va dir que no, el que va fer esclatar el marit: “Com que no? Tu sí que tens relació! No pots mentir, et deus a la teva audiència”.

Ella continuava insistint en què era mentida, fins que al final reconeixia que té “una bona amistat” amb una antiga exparella: “Ara bé, no quedem a sopar sols… això no”. Una altra mentida que encenia el marit: “Com que no? Però si tu has sopat amb ell en aquest últim mes i estant de viatge!”. Davant d’això ella reia i l’acusava de voler provocar-la, però Juan del Val es mostrava seriós: “No pots mentir”.

Nuria Roca i Juan del Val discuteixen en directe | La Sexta

El matrimoni ha tornat a discutir-se en directe enmig de l’última emissió del programa de La Sexta que presenta la valenciana. Cada vegada és més habitual que acabin fent confessions personals en aquest espai, el que el converteix en un dels preferits dels seus fans perquè això els permet conèixer una mica més sobre les seves vides.