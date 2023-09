Juan del Val dice por qué ha estado en peligro la amistad con Pablo Motos

Juan del Val ha sido el invitado de El Hormiguero este martes, una entrevista cómoda en el programa en el que trabaja desde hace tiempo. En esta ocasión quería promocionar la última novela que ha escrito, llamada Bocabesada . El marido de Nuria Roca ha rememorado una infancia difícil y ha hablado de peor momento que ha atravesado su amistad con Pablo Motos.

Siempre se han mostrado cómplices cuando coinciden en la tertulia del programa de Antena 3. Ahora bien, en los últimos meses no habrían estado tan unidos como parece y Pablo Motos ha explicado por qué: «Tú y yo somos muy amigos, pero este año tuvimos una crisis muy grande porque te ofrecieron una oferta con much o dinero en otra televisión y yo me lo tomé terriblemente mal», reconocía.

¿Qué hizo Juan del Val al recibir este ofrecimiento? «Pensé mucho en aquel momento… Cuando alguien te llama y te dice que te quiere, te reconforta. Lo que pasó conmigo es que tuve muchísimo miedo a que dejaras de ser mi amigo. Sé que no podía pasar porque habíamos construido una cosa muy potente».

Juan del Val habla del peor momento | Antena 3

El tertuliano de El Hormiguero rechazó una oferta de otra cadena

El escritor y tertuliano de televisión rechazó la oferta y se quedó en El Hormiguero . Habrían sido sinceros el uno con el otro y se habrían dicho que necesitaban tiempo. Afortunadamente, creen que la situación les fortaleció: «Encontrarte con personas en la vida es cuestión que te lo trabajes y que tengas suerte. Cruzarme contigo ha sido uno de los mejores golpes de suerte de mi vida», ha reconocido del Val.

Además, el tertuliano ha hecho autocrítica: «Quizás yo en aquel momento prolongué una decisión que probablemente ya tendría decidida por este deseo infantil de ver que me querían».

Juan del Val se sincera | Antena 3

Juan del Val habla de Nuria Roca y comparte una anécdota paranormal

En cuanto a los otros temas que ha tratado en esta entrevista, destaca la dedicatoria de amor que ha hecho a su mujer: «Soy quien soy y estoy donde estoy por Nuria. La fama la toqué muy pronto por ella», dice. La adolescencia de Juan del Val no fue fácil: «Con 16 años me apunté a las juventudes comunistas y a catequesis de adultos. Era una incoherencia absoluta porque estaba buscando algún lugar en el que desarrollarme».

También ha explicado por primera vez que una sacristana fue la primera en saber que acabaría publicando libros: «Me dijo que sería escritor porque había un antepasado mío que quiso ser escritor y no pudo, por lo que me estaba guiando desde allí donde estuviera».