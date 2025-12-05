Dani Rovira és un dels actors més carismàtics i estimats a Espanya. L’actor que va fer el gran salt a la fama gràcies al seu paper a Ocho Apellidos Vascos, ha tornat aquesta setmana a La Revuelta per promocionar la seva pròxima pel·lícula, Playa de lobos, un film que protagonitza amb Guillermo Francella. Ara bé, de nou el protagonisme se l’ha endut una de les seves anècdotes més íntimes. En cada programa David Broncano pregunta als convidats dues qüestions clàssiques: els diners al banc i les relacions sexuals en els últims trenta dies. En la seva primera temporada a La Revuelta, l’actor andalús va sincerar-se amb una revelació molt curiosa: com havia estat la seva “palla més trista”. Aquest dijous, però, ha superat la confessió anterior amb “la palla abandonada”.
Dani Rovira explica com ha estat empitjorat la seva vida sexual
L’any 2020 la vida de Dani Rovira feia un gir de 180 graus després de rebre un diagnòstic d’un limfoma de Hodgkin, un tipus de càncer quan encara no havia complert ni 40 anys. Per tractar la malaltia es va sotmetre a sessions de radioteràpia i malgrat que va anunciar sis mesos després que havia guanyat la batalla al càncer, va decidir explicar a La Revuelta com havia estat la seva palla més trista. Abans de les sessions de quimioteràpia, els metges van recomanar-li que congelés esperma pel risc que existia de quedar-se estèril. “Ja em veus a mi en el lavabo de l’hospital fent-me una palla amb dues mascaretes posades perquè estàvem en plena pandèmia… Ha estat la més operativa i pràctica de la meva vida i la vaig fer trist i amb por”, va recordar. Ara, però, sembla que hi ha una altra historieta sexual que podria superar aquesta experiència.
David Broncano ha volgut saber com havia canviat la seva vida sexual un any després i probablement no s’esperava que la resposta fos tan surrealista. “Potser no ha estat tan trista, però crec que és el primer cop que la suma dels últims 30 dies és menys 1”. Dani Rovira ha explicat que ha estat “un mes sexualment deplorable” i que realment no tenia ganes de fer res. “Com sé que fisiològicament s’ha de fer vaig dir em faré un remei, sense ganes”, confessa.
“Vaig iniciar en diferents dies un parell de maniobres i sense ni arribar a la meitat ho vaig deixar estar”, ha explicat alhora que David Broncano indagava en aquesta situació. “Vas cancel·lar-ho?”, ha volgut saber el presentador. “Porto la palla del càncer i la palla del cancel [cancel·lada]” ha explicat abans de fer-se una abraçada amb Broncano. Si la vida sexual de l’actor millora, això només ho sap ell, per ara per ara, sembla decidit a “esperar després de Nadal” a veure si la cosa millora.
Dani Rovira analitza la bellesa de David Broncano
Un dels fragments de l’entrevista de l’actor ha estat parlar de l’edat i els retocs estètics. Broncano i Rovira s’han posat a parlar del bòtox, per saber si algú d’ells en porta o no. Tot plegat ha donat peu a explicar una anècdota sobre la bellesa. Resulta que un director d’un càsting va dir-li que era una persona “lletja-guapa”. “Amb els anys he dit: ‘crec que sí’. Em sembla que a tu et passa el mateix”, ha reflexionat sobre la cara del presentador de La Revuelta.
La belleza está en el interior. De la cartera 😁 #LaRevuelta @DANIROVIRA pic.twitter.com/Uqvn6FE4F5— La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 4, 2025
Tot plegat, una entrevista molt divertida que torna a posar damunt la taula la vida sexual de Dani Rovira, que mai guarda detalls íntims quan visita La Revuelta.