Dani Rovira ha viscut un últim any molt complicat, fins al punt que ha dit públicament que considera que el 2025 ha estat “el pitjor” de tota la seva vida. Les males notícies s’han encadenat sense parar, pel que diu, des de la mort del pare fins a dues operacions quirúrgiques i també una ruptura. N’ha donat detalls en la intervenció al pòdcast La ruina, on ha sorprès amb l’enumeració de tots els alts i baixos que ha hagut de superar en poc temps. L’actor d’Ocho apellidos vascos ha tingut un altre problema de salut, hem sabut ara, el que havia mantingut en secret perquè no ho havia comentat en públic fins ara.
I què li ha passat exactament? Després del limfoma de Hodgkin que van diagnosticar-li el 2020, ara els metges han hagut d’operar-lo dues vegades pel problema que van veure-li en una vena. En aquesta primera intervenció, els metges van dir-li que li havien tret el trombe que se li havia format en una de les venes: “Em van posar el catèter, vaig estar un parell de dies a l’UCI i dos més a planta“. Quan van donar-li l’alta, diu que va estar realment malament: “Només podia fer passejos típics d’avi“.
Quan creia que s’havia curat del tot, en la revisió postoperatòria van donar-li males notícies perquè van adonar-se que hi havia un altre trombe a la vena: “És una moguda estructural perquè tens la síndrome de l’opercle toràcic i t’hem de tornar a operar“, li van dir. En aquella segona operació, van haver d’obrir-lo i treure-li un tros de costella per poder treure-li el trombe i ficar-li un moll”.
Tots els problemes de Dani Rovira en els últims mesos
Més enllà d’aquests problemes de salut, que afortunadament ha pogut deixar enrere, Dani Rovira també ha hagut d’afrontar altres males notícies. La mort del pare va marcar negativament el 2025, una pèrdua complicada que el va deixar molt tocat. I d’aquí, a una ruptura que tampoc no s’esperava, o unes ofertes de feina que van caure en picat: “No acabava d’anar massa guai…“.
En aquest pòdcast, ha afegit altres titulars com que no va ajudar que li caduqués el carnet de conduir: “Quan el vent ve en contra… Realment, va ser un any molt catastròfic”. Li ha volgut posar humor, un tret característic en ell, però això no resta importància al mal moment que ha travessat.